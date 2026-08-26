क्रिस्टल पैलेस ने चेल्सी के डिफेंडर एक्सेल डिसासी को पूरे सीजन के लिए लोन पर किया साइन

लंदन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। चेल्सी के डिफेंडर एक्सेल डिसासी 2026/27 सीजन के लिए लोन पर क्रिस्टल पैलेस से जुड़ गए हैं। प्रीमियर लीग क्लब ने बुधवार को इस साइनिंग की पुष्टि की है।

28 साल के सेंटर-बैक खिलाड़ी डिसासी चेल्सी में अपनी जगह खोने के बाद बाकी सीजन सेल्हर्स्ट पार्क में बिताएंगे। 2023 में एएस मोनाको से वेस्ट लंदन क्लब में शामिल होने के बाद पैलेस डिसासी का तीसरा लोन गंतव्य होगा। डिसासी ने अपने सीनियर करियर की शुरुआत पेरिस एफसी के साथ की थी, जिसके बाद वे रीम्स चले गए और क्लब को लीग 2 का खिताब जिताने में मदद की। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें मोनाको में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने तीन सीजन बिताए और सभी प्रतियोगिताओं में 129 मैच खेले।

वह अगस्त 2023 में चेल्सी से जुड़े और तब से क्लब के लिए 60 से अधिक मैच खेल चुके हैं। स्टैमफोर्ड ब्रिज में अपने समय के दौरान, डिसासी उस चेल्सी टीम का हिस्सा थे जिसने 2024/25 सीजन में यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी। फ्रांस के इस इंटरनेशनल खिलाड़ी ने चेल्सी के सफल यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग अभियान में शुरुआती आठ मैच खेले थे, जिसके बाद उन्होंने उस सीजन का बाकी हिस्सा एस्टन विला के साथ लोन पर बिताया।

इसके बाद वे पिछले सीजन के दूसरे भाग के लिए लोन पर वेस्ट हैम यूनाइटेड से जुड़े और सभी प्रतियोगिताओं में उनके 17 में से 16 मैचों में शुरुआती लाइनअप का हिस्सा रहे। पैलेस के चेयरमैन स्टीव पैरिश ने अनुभवी डिफेंडर का स्वागत किया और कहा कि क्लब डिसासी जैसे काबिल खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करके खुश है। पैरिश ने कहा, "हम इस सीजन के लिए एक्सेल जैसे अनुभवी और काबिल डिफेंडर का पैलेस में स्वागत करते हुए खुश हैं। मैं उन्हें सेल्हर्स्ट पार्क में खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं।"

डिसासी ने कहा कि वे पैलेस से जुड़ने और ऐसे क्लब में अपना करियर आगे बढ़ाने के मौके को लेकर उत्साहित हैं, जो उनके अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। क्लब बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए यह मेरे लिए सही जगह थी। मुझे पता है कि सेल्हर्स्ट पार्क में पैलेस के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अब मैं दूसरी तरफ (उनकी टीम की ओर से) खेलने के लिए उत्सुक हूं।"

डिसासी ने फ्रांस के लिए पांच सीनियर मैच खेले हैं और वह उस टीम का हिस्सा थे जो कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उपविजेता रही थी। वह अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में भी खेले थे। इस डिफेंडर ने 300 से ज्यादा सीनियर क्लब मैच खेले हैं, जिनमें यूईएफए चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के 22 मैच भी शामिल हैं। इस बीच, चेल्सी ने डिसासी को उनके लोन पीरियड के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि क्लब क्रिस्टल पैलेस में उनके प्रदर्शन पर नजर रखेगा।

--आईएएनएस

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