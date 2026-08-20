ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

सिनसिनाटी ओपन: सारा बेजलेक ने सबालेंका को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
सिनसिनाटी

सिनसिनाटी, 20 अगस्त (आईएएनएस)। सिनसिनाटी ओपन महिला एकल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दुनिया की 35वें नंबर की खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की सारा बेजलेक ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को 7-6 (7), 6-4 से हराकर पहली बार डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

बेजलेक ने मैच की शुरुआत में ही ब्रेक ले लिया था, जब सबालेंका ने 2-0 की लीड ले ली थी। लेकिन 20 साल की चेक खिलाड़ी ने वापसी की और तुरंत ब्रेक वापस ले लिया। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने टाईब्रेक में जाने से पहले सर्विस ब्रेक का एक और राउंड एक्सचेंज किया, जहां बेजलेक ने 5-1 की लीड बना ली।

हालांकि, सबालेंका ने वापसी करते हुए 5-5 से स्कोर किया, लेकिन बेजलेक टाईब्रेक में अपने तीसरे सेट पॉइंट पर पहला सेट 7-6 (9-7) से जीतने में कामयाब रहीं।

इसके बाद सबालेंका ने दूसरे सेट में 4-1 की लीड बना ली। एक बार फिर, बेजलेक ने वापसी करते हुए सेट को 4-4 से बराबर कर दिया। उन्होंने एक और ब्रेक हासिल करके 5-4 की लीड ले ली और फिर मैच को लव पर सर्व करके सिर्फ दो घंटे से भी कम समय में 7-6, 6-4 से जीत हासिल की।

जीत के बाद बेजलेक ने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने बस विश्वास बनाए रखा। यही सबसे जरूरी था। सबालेंका ने कमाल का टेनिस खेला। मैं बस विश्वास कर रही थी, लड़ती रही और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी।"

बेजलेक की किसी भी शीर्ष रैंक वाली खिलाड़ी पर यह पहली बड़ी जीत है। डब्ल्यूटीए स्तर पर यह उनकी पांचवीं जीत थी।

इससे पहले वह 2025 और 2026 में प्राग, 2026 में अबू धाबी और एथेंस में क्वार्टरफाइनल में पहुंची थीं। वह इस साल के टूर्नामेंट में अकेली क्वार्टरफाइनलिस्ट भी हैं जिन्होंने डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट नहीं जीता है।

क्वार्टर फाइनल में बेजलेक का मुकाबला 2019 की चैंपियन अमेरिकी मैडिसन कीज से होगा।

--आईएएनएस

पीएके