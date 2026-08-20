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खेल

सिनसिनाटी ओपन: एलेक्जेंडर ज्वेरेव और फेलिक्स ऑगर की हार, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे टियाफो और पॉल

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सिनसिनाटी

सिनसिनाटी, 20 अगस्त (आईएएनएस)। फ्रांसेस टियाफो ने सिनसिनाटी ओपन में एक बड़ी जीत हासिल की। टियाफो ने दूसरे सीड फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को 6-3, 6-4 से हराकर सीजन के अपने दूसरे मास्टर्स 1000 क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई।

टियाफो के करियर में यह पहली बार है जब वे एक ही सीजन में कई मास्टर्स 1000 क्वार्टर-फाइनल में पहुंचे हैं। टियाफो ने मैच में ऑगर-अलियासिमे की गलतियों का फायदा उठाया। कनाडाई खिलाड़ी ने टियाफो की 16 गलतियों के मुकाबले 37 गलतियां कीं।

एटीपी के आंकड़ों के मुताबिक, अपनी पहली सर्व में सिर्फ 44 प्रतिशत (28/64) ही सही, फिर भी टियाफो ने बेसलाइन से अपना दबदबा बनाया और 2024 के बाद पहली बार सिनसिनाटी में अंतिम आठ में वापसी की।

टियाफो का अगला मैच 10वीं सीड लोरेंजो मुसेट्टी से होगा। मुसेट्टी ने पुर्तगाली क्वालीफायर जैमे फारिया को 75 मिनट में 7-5, 6-2 से हराया था। इस जीत के साथ, इटैलियन खिलाड़ी मुसेट्टी पिछले साल रोम के बाद पहली बार मास्टर्स 1000 इवेंट के क्वार्टर-फाइनल में पहुंचे।

एक और मैच में, टॉमी पॉल ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए एलेक्जेंडर ज्वेरेव को क्वार्टर-फाइनल में हरा दिया। अपने 50वें टूर-लेवल क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के बाद, पॉल ओहियो में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे। सातवीं सीड वाले कोबोली ने राफेल जोडार को 4-6, 7-6(3), 6-3 से हराया था।

21वीं सीड आर्थर फिल्स ने दुनिया के नंबर 8 एलेक्स डी मिनौर को 6-3, 6-4 से हराया और एक ही सीजन में पांच मास्टर्स 1000 क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे फ्रेंचमैन बन गए। इससे पहले 2012 में जो-विल्फ्रेड सोंगा ने ऐसा किया था।

इसके अलावा, छठी सीड टेलर फ्रिट्ज ने क्रिस्टोफर ओ'कॉनेल को 6-4, 6-3 से आसानी से हराकर 2023 के बाद पहली बार सिनसिनाटी में आखिरी आठ में वापसी की। अपनी एक घंटे, 17 मिनट की जीत के साथ, 28 साल का यह खिलाड़ी इस सदी में एंडी रॉडिक (6), मार्डी फिश (4) और जॉन इस्नर (3) के बाद कम से कम तीन सिनसिनाटी क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने वाले चौथे अमेरिकी खिलाड़ी बन गए।

--आईएएनएस

पीएके