चीन की टीम मजबूत होने से दबाव नहीं, बल्कि एक-दूसरे से सीखने का मौका: ली शिफेंग

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। दुनिया की रैंकिंग में कई चीनी पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी शीर्ष स्थानों पर हैं। ऐसे में ली शिफेंग पर दबाव महसूस होना स्वाभाविक माना जा सकता है, लेकिन दुनिया के नंबर 7 खिलाड़ी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि टीम में इतने मजबूत खिलाड़ियों का होना दबाव नहीं, बल्कि एक-दूसरे से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका है। उनके अनुसार, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम में पत्रकारों से बात करते हुए ली ने कहा, "दुनिया में कई टॉप-रैंक वाले चीनी खिलाड़ी हैं, इसलिए मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ में बेहतर हो रहे हैं। हम एक टीम के तौर पर खेलने के लिए एक-दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं।"

पुरुष सिंगल्स में चीन की मजबूती सबसे ऊंचे स्तर पर दिखी है, जिसमें ली दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी यू क्यूई और वेंग होंगयांग और लू गुआंगजू जैसे अन्य प्रमुख शटलर के साथ एक मजबूत ग्रुप का हिस्सा हैं। चीन ने मई में थॉमस कप भी अपने नाम किया, जहां उन्होंने फाइनल में फ्रांस को 3-1 से हराया। टीम की इस जीत में ली ने अहम भूमिका निभाई थी।

चीनी कैंप के अंदर मुकाबले को बोझ मानने के बजाय, ली इसे फायदे के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से चीन के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। दूसरे देशों की तुलना में चीन में कई बढ़िया खिलाड़ी हैं। हालांकि, इसकी वजह से अच्छा प्रदर्शन करने का कोई दबाव नहीं है। यह मुख्य रूप से एक-दूसरे से सीखने और खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। इसलिए यह एक तरह का फायदा है।"

हालांकि, 26 साल के खिलाड़ी को पता है कि अगर उन्हें चैंपियनशिप में आगे तक जाना है तो उन्हें अपने खेल को बेहतर करना होगा। ली ने माना कि तैयारी के दौरान उनका ध्यान अलग-अलग विरोधियों के बारे में सोचने के बजाय इस बात पर ज्यादा रहा है कि उनकी अपनी तैयारी जरूरी स्तर की हो।

"मुझे लगता है कि सभी ने अच्छी तैयारी की है। चैंपियनशिप और ड्रॉ की घोषणा काफी पहले कर दी गई थी, इसलिए हम अपने विरोधियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, सबसे अहम बात अच्छी ट्रेनिंग करना है। मैंने पिछले दो मैचों में बहुत अच्छा नहीं खेला, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात अच्छी ट्रेनिंग करना है।"

ली इस साल की शुरुआत में चीन के सफल थॉमस कप अभियान का हिस्सा थे, जहां उन्होंने ग्रुप स्टेज में भारत के लक्ष्य सेन पर जीत समेत कई अहम जीत हासिल कीं। हालांकि, फाइनल में उन्हें फ्रांस के एलेक्स लैनियर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन आखिरकार ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफल रही।

इस अनुभव ने ली के इस विश्वास को और मजबूत किया है कि तैयारी का असल फायदा तभी मिलता है जब उसे कोर्ट पर सही ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में तैयारी बहुत अच्छी रही है। मगर हमारी सोच या मुख्य मकसद सिर्फ विरोधी खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित करना नहीं था। असल बात तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और जो भी तैयारी की है, जिसमें खास रणनीतियां भी शामिल हैं उसे अमल में लाने की है।"

ली को नए रूप में तैयार किए गए इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलने की परिस्थितियों का भी सामना करना होगा। वहां ट्रेनिंग करने के बाद, वह कोर्ट और वहां के माहौल से काफी खुश थे, खासकर नई दिल्ली में अपने पिछले अनुभव की तुलना में। "कोर्ट का साइज वाकई बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हवा का बहाव (ड्रिफ्ट) और मौसम समेत बाकी सभी चीजें पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छी तरह से मैनेज की गई हैं। ऐसे में यह एक बहुत अच्छी जगह है और वेन्यू का रखरखाव भी बहुत अच्छा है।"

ली के लिए अब चुनौती यह है कि जब टूर्नामेंट शुरू हो तो वह अपनी तैयारी को अच्छे प्रदर्शन में बदलें। चूंकि चीनी पुरुष सिंगल्स टीम एक बार फिर सबसे मजबूत टीमों में से एक है, इसलिए उनका मानना ​​है कि आपसी प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ाने के बजाय उन्हें बेहतर बनने में मदद कर सकती है। ली ने कहा, "मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ मिलकर बेहतर हो रहे हैं। हम एक टीम के तौर पर खेलने के लिए एक-दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं।"

वहीं, स्कॉटलैंड की बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी और मौजूदा यूरोपियन चैंपियन कर्स्टी गिलमोर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान कहा, "हां, मैं ऐसा ही कहूंगी। मुझे लगता है कि यह लहरों की तरह आता है, और हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है सही संख्या में लोग जुटाना। हमारी आबादी बहुत कम है, इसलिए हमारे लिए यह असल में संख्या का खेल है, और जमीनी स्तर पर इसे मजबूत करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। यह एक अहम क्षेत्र है, और 15 से 18 साल की उम्र का दायरा भी बहुत अहम है या असल में 15 से 20 साल, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जिनमें फुल-टाइम खिलाड़ी बनने और फिर वर्ल्ड टूर प्रोग्राम में शामिल होने की क्षमता हो।"

--आईएएनएस

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