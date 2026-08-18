डीपीएल 2026: राइडर्स को 30 रन से मात देकर 'किंग्स' ने हासिल की आठवीं जीत

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 30 रन से जीत हासिल की। मंगलवार को यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स 9 में से 8 मैच जीतकर अंकतालिका में शीर्ष पर है, जबकि सीजन में छठी हार के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स खिताबी रेस से बाहर है। उसके साथ न्यू दिल्ली टाइगर्स की अंतिम-4 की रेस से बाहर है।

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स 19.5 ओवरों में 179 रन पर सिमट गई। इस टीम ने पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। आलम ये रहा कि किंग्स ने 14 के स्कोर तक अपना तीसरा विकेट भी खो दिया।

यहां से केशव डबास ने जोंटी सिद्धू के साथ चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों में 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद किंग्स एक बार फिर से बिखर गए।

केशव डबास 18 रन और जोंटी 28 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद आदित्य भंडारी ने मनी ग्रेवाल के साथ 38 रन और वंश बेदी के साथ 32 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। ग्रेवाल ने 11 रन और वंश बेदी ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से कप्तान सिमरजीत सिंह और रोहित यादव ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि आशीष मीणा, रौनक वाघले और मयंक रावत ने 1-1 विकेट चटकाया।

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स 7 विकेट खोकर 149 रन ही बन सकी। इस टीम को पांचवीं गेंद पर वंश मेहरा (1) के रूप में शुरुआती झटका लगा, जिसके बाद सुजल सिंह ने अर्पिण राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 30 रन की साझेदारी की। सुजल 11 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली गेंद पर अरुण पुंडीर ने उदय चावला (0) को भी आउट कर दिया।

इस टीम ने 32 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से अर्पिण राणा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मयंक रावत और सूर्यांश रैना के साथ 28-28 रन की साझेदारी की। अर्पित ने 26 गेंदों में 3 चौकों के साथ 25 रन बनाए।

इसके बाद अंकित कुमार ने सूर्यांश रैना के साथ छठे विकेट के लिए 23 रन और रौनक वाघले के साथ सातवें विकेट के लिए 20 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। सूर्यांश ने टीम के खाते में 38 रन का योगदान दिया। विपक्षी खेमे से गवनीश खुराना ने 3 विकेट निकाले, जबकि अरुण पुंडीर ने 2 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी