चेन्नई में 'प्रसिद्ध' हुए कृष्णा, फेंका वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन स्पेल

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को चेन्नई में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला भारतीय टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के लिए यादगार बन गया। कृष्णा ने अपने वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट लिए और चेन्नई में वनडे फॉर्मेट में सबसे बेहतर स्पेल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए।

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प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए। चेन्नई में किसी भी गेंदबाज का वनडे फॉर्मेट में यह श्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से ही भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पहली पारी में 44.2 ओवर में 218 रन पर समेट दिया।

कृष्णा ने पांच विकेट लेने के बाद कहा, "टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर बहुत खुश हूं। हम गेंदबाजी में हर लेंथ पर काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हूं। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं। इसमें कोच मोर्ने मोर्कल का भी योगदान है।"

लगातार पांच ओवर फेंकने और 4 विकेट लेने के बाद कृष्णा को छठा ओवर नहीं दिया गया था। इस पर उन्होंने कहा, "मैं सच में, बहुत थक गया था। कोई शिकायत नहीं है। मैंने पांचवां ओवर किया और चौथा विकेट लिया। हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि हम इतने गर्म दिन में मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करें।"

चेन्नई जिन दो गेंदबाजों का पूर्व बेहतर प्रदर्शन रहा है, उनमें वेस्टइंडीज के रवि रामपॉल और पाकिस्तान के आकिब जावेद हैं। रामपॉल ने 2011 में भारत के खिलाफ 51 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं आकिब जावेद ने 1997 में भारत के खिलाफ 61 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

चेन्नई की पिच को स्पिनरों के अनुकूल माना जाता है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को मिलने वाली सफलता निश्चित ही उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है।

--आईएएनएस

पीएके