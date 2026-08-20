'कम समय में हुए शानदार काम से बेहद प्रभावित हूं', बीडब्ल्यूएफ सेक्रेटरी ने आईजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण को सराहा

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) के सेक्रेटरी जनरल थॉमस लुंड ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं और हालात की तारीफ की है। उन्होंने पहले हुए विवादों के बाद वेन्यू में तेजी से हुए बदलाव पर खुशी जाहिर की।

छह महीने पहले, भारत के प्रमुख बैडमिंटन इवेंट 'बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन सुपर 750' के दौरान यह वेन्यू खेलने और प्रैक्टिस करने की जगहों की हालत और नई दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विवादों में रहा था। इन मुद्दों का हवाला देते हुए एक टॉप-रैंक खिलाड़ी टूर्नामेंट से दूर रहा, और हिस्सा लेने वाले कई अन्य खिलाड़ियों ने साफ-सफाई की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। इसके अलावा, मुख्य एरिना में स्टैंड्स पर एक बंदर देखा गया था, जबकि भारत के एचएस प्रणय और सिंगापुर के लोह कीन यू के बीच पुरुषों के सिंगल्स मैच को दो बार रोकना पड़ा था, क्योंकि कोर्ट पर पक्षियों की बीट (मल) गिर गई थी।

17 साल के अंतराल के बाद जब बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत लौटी, तो आयोजकों ने आगे किसी भी विवाद से बचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पक्षियों को रोकने के उपाय किए हैं और वर्ल्ड-क्लास इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बंदरों को संभालने वाले विशेषज्ञों (मंकी व्हिस्परर्स) की भी मदद ली है।

थॉमस लुंड ने पत्रकारों से कहा, "हमारी एक टीम काफी समय से यहां स्थानीय संगठन, बैडमिंटन इंडिया और इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं इस वेन्यू पर जो कुछ भी तैयार किया गया है, उसे देखकर बहुत प्रभावित हूं। मुझे पता है कि साल की शुरुआत में कुछ आलोचना हुई थी, लेकिन इतने कम समय में अपग्रेडिंग के मामले में जो काम किए गए हैं, उनमें से कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण थे। मुझे लगता है कि मैं सचमुच प्रभावित हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं बैडमिंटन इंडिया और सभी स्टेकहोल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार और हर कोई असल में इस वेन्यू और ऑपरेशनल डिटेल्स के मामले में साथ खड़ा रहा है, जिसे वे इस टूर्नामेंट के लिए सही ढंग से करने में कामयाब रहे हैं।" बीडब्ल्यूएफ अधिकारी ने बताया कि हिस्सा लेने वाले एथलीट्स (जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले चिंता जताई थी) से मिला फीडबैक बहुत सकारात्मक रहा है। "मैंने खिलाड़ियों और उन सभी लोगों से बहुत अच्छा फ़ीडबैक सुना है जो साल की शुरुआत में यहां आए थे और जिनकी अलग-अलग चिंताएं थीं। जाहिर है कि हमारे यहां के संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है।"

टूर्नामेंट के अहम दौर में पहुंचने पर बीडब्ल्यूएफ के सेक्रेटरी जनरल ने फैंस और मीडिया से अपील की कि वे अपना ध्यान कोर्ट पर हो रहे खेल पर लगाएं। उन्होंने अब तक खेले गए मैचों की बेहतरीन क्वालिटी और उनके अनिश्चित नतीजों की तारीफ की। उन्होंने कहा, "हम आज जिस स्थिति में हैं, उससे बहुत संतुष्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि अब से फाइनल तक सारा ध्यान कोर्ट पर होने वाले खेल पर ही रहेगा, क्योंकि हमने शानदार मैच देखे हैं। मैंने हमारे कुछ कमेंटेटर्स से भी बात की है।"

उन्होंने कहा, "मैं सभी मैच तो नहीं देख पाया, लेकिन कुछ मैच - और यहां तक कि वे मैच जिनके बारे में अंदाजा था कि वे कड़े मुकाबले नहीं होंगे - उनमें से कुछ बहुत दिलचस्प रहे। कुछ चौकाने वाले नतीजे भी देखने को मिले। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां तक यहां काम करने के फ्रेमवर्क और बाकी चीजों की बात है, तो भारतीय आयोजकों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है।"

--आईएएनएस

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