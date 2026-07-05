बीसीसीआई ध्यान दे, जरूरत पड़ी तो 'एडल्ट ऐड' मुद्दे को संसद में उठाउंगा: कीर्ति आजाद

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 के दौरान एक कथित एडल्ट विज्ञापन को दिखाए जाने पर सवाल उठाया है। पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से इस मामले की जांच करने की अपील की है।

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आजाद ने इस मुद्दे पर कहा है कि लाखों बच्चों द्वारा देखे जाने वाले मैच के दौरान ऐसे विज्ञापन की मौजूदगी गंभीर चिंता पैदा करती है। क्रिकेट के बड़े फैमिली ऑडियंस ने इस मुद्दे को खास तौर पर अहम बना दिया है, और तर्क दिया कि बच्चों को लाइव स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान ऐसे कंटेंट के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा।

आजाद ने इस विषय पर आईएएनएस से ​​कहा, "यह एक एडल्ट विज्ञापन है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ मैच देखते हैं। वे 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है। जब मैं इसे देख रहा था, तो 44 करोड़ लोग इसे देख रहे थे, और मैच के दौरान एक एडल्ट ऐड (व्यस्क विज्ञापन) आया।"

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि ऐसे विज्ञापन अक्सर माता-पिता को असहज स्थिति में डाल देते हैं, जबकि बच्चे सवाल पूछते हैं जो शायद कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते।

उन्होंने सवाल किया, "माता-पिता को नहीं पता कि कहां देखना है, और बच्चे इसे नहीं समझते। वे पूछते हैं कि यह क्या है। इसका उनके दिमाग पर क्या असर होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और बीसीसीआई को इसका जवाब देना चाहिए। वे यह सब कैसे होने दे रहे हैं?”

आजाद ने यह भी पूछा कि जब शराब और तंबाकू से जुड़े प्रमोशन बैन हैं तो ऐसे विज्ञापन क्यों दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "शराब और सिगरेट के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं, और होने भी चाहिए। तो एडल्ट विज्ञापन क्यों? और वह भी ओवरों के बीच। मैं इसकी वैधता पर बड़ा सवाल उठाता हूं।"

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "क्रिकेट बोर्ड को पहले इस मामले को देखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो वह इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं इसे संसद में उठाऊंगा।"

आजाद ने मैच के दौरान सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने लिखा था, "बच्चे ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच को लाइव देख रहे हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि स्क्रीन पर ड्यूरेक्स का एक विज्ञापन आता है। बीसीसीआई इस पर ध्यान दे।"

--आईएएनएस

पीएके