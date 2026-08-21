ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक विशाखापत्तनम में 22 और 23 अगस्त को होगी

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, 22 और 23 अगस्त, 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स के युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एक साथ आएंगे ताकि युवा मामलों और खेल में सहयोग को मजबूत किया जा सके।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' थीम पर आधारित है। यह लोगों पर केंद्रित और मानवता को सबसे पहले रखने वाले नजरिए को दिखाता है।

मंत्रियों की बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों और चर्चाओं पर आधारित होगी और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी मंच देगी।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें हिस्सा लेंगी।

युवा मामले और खेल मंत्रालय के सीनियर अधिकारी, जिनमें युवा मामले के सचिव सुनील पालीवाल और खेल सचिव हरि रंजन राव शामिल हैं, भी बैठक में शामिल होंगे। आधिकारिक कार्यक्रम में युवा मंत्रियों की बैठक के दौरान डॉ. मांडविया का देश के बारे में बयान और रक्षा खडसे की टिप्पणी शामिल है।

22 अगस्त को होने वाली ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक में युवाओं के विकास और सशक्तिकरण में सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्याण और सतत विकास पर चर्चा होगी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स युवा सम्मेलन से सामने आई खास सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के सहयोग से भविष्य के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

बैठक के अंत में ब्रिक्स युवा मामलों के मंत्रियों की संयुक्त घोषणा और ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचा को अपनाने की उम्मीद है।

23 अगस्त को मीटिंग में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख एक साथ आएंगे ताकि खेल में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में खेल ट्रैक ने पारंपरिक और देसी खेल, खेल तकनीक, खेल संबंधी उत्पादन और संयुक्त घोषणा को फाइनल करने जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया है। बैठक ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा को अपनाने के साथ खत्म होगी।

इस प्रोग्राम में ब्रिक्स मित्रता साइकिलिंग इवेंट, सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बयान, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कल्चरल प्रतिबद्धता भी शामिल है।

खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के बयान शामिल होंगे। इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके