शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में जालंधर वॉरियर्स हर चुनौती के लिए तैयार: कप्तान प्रभसिमरन सिंह

चंडीगढ़, 20 अगस्त (आईएएनएस)। शेर-ए-पंजाब टी20 लीग का पहला संस्करण 30 अगस्त से चंडीगढ़ के आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम में शुरू होने वाला है। जालंधर वॉरियर्स के कप्तान प्रभसिमरन सिंह टूर्नामेंट को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना ​​है कि लीग के लिए उनकी टीम अच्छी बनी है और चुनौती के लिए तैयार है।

प्रभसिमरन ने कहा, "मैं शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में जालंधर वॉरियर्स का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमने नीलामी में एक अच्छी टीम चुनी है। सभी खिलाड़ी अभ्यास सत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर कोई अतिरिक्त मेहनत कर रहा है। हम टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।"

दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने लीग की अहमियत पर कहा, "यह युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। उन्हें आईपीएल और भारत के खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिलेगा। वे उनके अनुभव से सीख सकते हैं। पेशेवर क्रिकेट की जरूरतों को समझ सकते हैं और अपने खेल को बेहतर बना सकते हैं। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने से बहुत आत्मविश्वास मिलता है।"

प्रभसिमरन का यह भी मानना ​​है कि फैन्स का सपोर्ट टूर्नामेंट के रोमांच को और बढ़ा देगा। पंजाब के क्रिकेट फैन्स अपने पैशन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि लीग के दौरान स्टैंड भरे रहेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं सभी फैन्स से अनुरोध करूंगा कि वे बड़ी संख्या में आएं और अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का समर्थन करें। समर्थन से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। हम सच में उनके सामने खेलने के लिए उत्सुक हैं।"

प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका अबतक नहीं मिला है, लेकिन आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वह नियमित तौर पर खेलते हैं और इस टीम के लिए 65 मैचों में 1 शतक और 13 अर्धशतक लगाते हुए 156.33 की स्ट्राइक रेट से 1,815 रन बना चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके