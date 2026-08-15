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खेल

ब्रेंटफोर्ड विमेंस एफसी ने 2026-27 सीजन के लिए रियन क्लेवरली को बनाया कप्तान

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ब्रेंटफोर्ड

लंदन, 15 अगस्त (आईएएनएस)। वेल्स की खिलाड़ी रियन क्लेवरली को 2026-27 सीजन के लिए फुटबॉल क्लब ब्रेंटफोर्ड ने अपनी विमेंस टीम का कप्तान नियुक्त किया है। यह सेंटर-बैक खिलाड़ी थर्ड-टियर टीम रग्बी बोरो से 'बीज' (ब्रेंटफोर्ड टीम का उपनाम) में शामिल हुई थी। मैडी फिलिप्स को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लुसी पॉटर और मकेबा ब्लैक भी लीडरशिप में मदद करेंगी।

क्लेवरली जुलाई में कार्ली विलियम्स की टीम में शामिल हुईं और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने ब्रेंटफोर्ड एफसी से कहा, "सच कहूं तो, यह बहुत बड़े सम्मान की बात है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी; जाहिर है कि मैं यहां नई हूं, लेकिन पहले ही पल से मुझे पता था कि यह क्लब खास है।"

उन्होंने आगे कहा, "जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मुझे बातचीत करना पसंद है। मुझे पिच पर और पिच के बाहर बोलना अच्छा लगता है। एक चीज जो मैं और ज्यादा करने की कोशिश कर रही हूं, वह है दूसरों की बात सुनना।"

क्लेवरली उन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानती हैं, जो पहले से ही क्लब से जुड़ी हुई हैं और मदद के लिए उन पर निर्भर रहेंगी। उन्होंने कहा, "यहां नई होने के नाते मुझे पता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है- उन लोगों से सीखना जो पहले से यहां हैं और लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, और उम्मीद है कि इसे अगले स्तर पर ले जाऊंगी। मुझे ऊंचे स्तर पर खेलने के अपने अनुभवों के आधार पर बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड तय करना पसंद है, और मुझे लगता है कि खुद के प्रति ईमानदार रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है।"

31 वर्षीय खिलाड़ी ने क्लब में आने के बाद से फिलिप्स से मिले सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम सभी को देखें तो अलग-अलग उम्र, अलग-अलग अनुभव हैं। उम्मीद है कि हम अपनी खूबियों और कमियों के साथ एक-दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रख पाएंगे। मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कि हर कोई वैसा ही रहे, जैसा वह है। अगर वे सभी खुद जैसे रह सकें, तो कितना शानदार लीडरशिप ग्रुप बनेगा। मैडी ने पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। मैडी की वजह से ही मैं यहां के माहौल को समझ पाई हूं, इसलिए मुझे लगता है कि पिच पर और पिच के बाहर हमारी अच्छी साझेदारी है, और हम मिलकर इस कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं।"

टीम की हेड कोच कैरिल विलियम्स ने क्लेवरली की नियुक्ति पर अपनी बात रखी। कोच ने डिफेंडर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर टीम पर अच्छा असर डाला है। उन्होंने कहा, "रियन अपने साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला फुटबॉल का काफी अनुभव लेकर आई हैं।"

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम