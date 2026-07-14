ब्रायडन कार्स भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में लौटे

लंदन, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज के बीच इंग्लैंड ने तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स को टीम में शामिल किया है, जो कलाई और कोहनी की चोट से उबर चुके हैं। अपना रिहैबिलिटेशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, यह सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार है।

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कार्स ने इससे पहले 1 नवंबर 2025 को वनडे मैच खेला था। जनवरी 2026 में वह इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच खेलते नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा।

वाइटैलिटी ब्लास्ट 2026 में कार्स ने 3 मैच खेले, जिसमें 20.25 की औसत के साथ 4 विकेट हासिल किए। चयनकर्ता उनकी प्रगति से संतुष्ट नजर आए हैं। कार्स के टीम में शामिल होने से इंग्लैंड को तेज गेंदबाजी का एक और विकल्प मिला है।

इंग्लैंड ने मंगलवार को टीम में बदलाव की घोषणा की, जिसमें कार्स कप्तान हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम में शामिल हुए। साल 2021 में वनडे डेब्यू करने के बाद से, कार्स ने खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित किया है।

30 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 40.44 की औसत के साथ 34 विकेट निकाले, जिसमें एक 'फाइव विकेट हॉल' भी शामिल है। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 17.60 की औसत के साथ 264 रन भी बनाए।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत मंगलवार को एजबेस्टन में हुई। इसके बाद दोनों देश 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स और 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में सीरीज के शेष दो मैच खेलेंगे।

इंग्लैंड को उम्मीद है कि कार्स की वापसी से उनकी गेंदबाजी और मजबूत होगी, खासकर तब जब टीम ने पिछली टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत पर 4-0 से जीत हासिल की थी। उनकी तेज गति, उछाल हासिल करने की क्षमता और बल्ले से योगदान उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड उसी लय को 50 ओवर के फॉर्मेट में भी बनाए रखना चाहता है।

इंग्लैंड की अपडेटेड टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट और जोश टंग।

--आईएएनएस

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