बेल्जियम एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का ऐलान, अनमोल एक्का संभालेंगे कमान

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को बेल्जियम के आगामी एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी। यह टूर 5 से 18 जुलाई के बीच खेला जाएगा, जो नव नियुक्त कोच फ्रेडरिक सोयेज के मार्गदर्शन में टीम का पहला असाइनमेंट होगा और इस साल के आखिर में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप से पहले तैयारी का एक अहम चरण साबित होगा।

Read More

इस टूर के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ दो-दो मैच, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी। उम्मीद है कि इस एक्सपोजर टूर से टीम को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का कीमती अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपने कॉम्बिनेशन और खेलने के तरीके को परखने में मदद मिलेगी।

इस टूर के लिए डिफेंडर अनमोल एक्का को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। गोलकीपिंग यूनिट में विवेक लाकरा और कुणाल तेवतिया शामिल हैं। डिफेंस लाइन में कप्तान अनमोल एक्का, रोहित कुल्लू, चिराग, रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी. मणिमारन शामिल हैं।

मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित एक्का, हरपाल, जीतपाल, मुकेश टोप्पो, मन्नू मलिक और रितिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, प्रभदीप सिंह, अर्जुन हरगुडे, आर्यन जेस, लव नूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं।

अनमोल एक्का, अद्रोहित एक्का, अजीत यादव और रोहित कुल्लू उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसने एफआईएच मेंस जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम:

गोलकीपर: विवेक लाकरा, कुणाल तेवतिया।

डिफेंडर: अनमोल एक्का, रोहित कुल्लू, चिराग, रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की, वी. मणिमारन।

मिडफील्डर: एडरोहित एक्का, हरपाल, जीतपाल, मुकेश टोप्पो, मन्नू मलिक, रितिक लाकरा।

फॉरवर्ड: अजीत यादव, प्रभदीप सिंह, अर्जुन हरगुडे, आर्यन जेस, लव नूर सिंह, कोनैन, गुरुसेवक सिंह।

--आईएएनएस

आरएसजी