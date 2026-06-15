बॉक्सिंग वर्ल्ड कप: दीपक और पूनम अगले दौर में पहुंचे, 7 भारतीयों को मिली शिकस्त

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। चीन में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप (स्टेज 2) के पहले दिन भारतीयों दीपक और पूनम विजेता रहे, जिन्होंने अपनी-अपनी कैटेगरी में अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं, 7 अन्य भारतीय मुक्केबाजों को शिकस्त झेलनी पड़ी।

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महिलाओं की 54 किलोग्राम कैटेगरी में पूनम ने राउंड ऑफ 32 में उज्बेकिस्तान की अजीजा योकुबोवा पर 5-0 से हराया। पुरुषों की 70 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 32 में बायरामदुर्डी नूरमुहम्मदोव (तुर्कमेनिस्तान) को सर्वसम्मति से 5-0 के फैसले से मात देकर अगले दौर में जगह बनाई।

शेष भारतीय मुक्केबाज आगे नहीं बढ़ सके। राउंड ऑफ 16 में, ऋषि सिंह (50 किलोग्राम) अजरबैजान के सुभान मामेदोव से हार गए, जबकि सनमाचा चानू थोकचोम (75 किलोग्राम) कनाडा की तमारा थिबोल्ट से हार गईं। पुरुषों की 90 किलोग्राम कैटेगरी में सावन गिल भी नॉर्वे के उमर शिहा से हारकर बाहर हो गए।

अन्य शुरुआती मुकाबलों में, अनमोल (60 किलोग्राम) को अमेरिका के सलीम एलिस ने करीबी मुकाबले में 2-3 से हराया। वहीं, हर्ष चौधरी (90 किलोग्राम) का मुकाबला समय से पहले ही रोक दिया गया। तीसरे राउंड में चोट के कारण रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और उन्हें स्वीडन के एल्विन बेलेजिका से शिकस्त झेलनी पड़ी।

क्वार्टर फाइनल में भी भारत को निराशा हाथ लगी। महिलाओं की 80 किलोग्राम कैटेगरी में नैना चीन की जियाओमेंग वांग से हार गईं, जबकि महिलाओं की 90+ किलोग्राम कैटेगरी में अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान को पोलैंड की एल्जबिएटा वोजसिक ने हराया। अब दीपक और पूनम टूर्नामेंट में भारत की चुनौती को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

भारतीय मुक्केबाजों के परिणाम:

जीत:

पूनम (54 किलोग्राम-विमेंस) ने अजीजा योकुबोवा (उज्बेकिस्तान) को 5-0 से हराया।

दीपक (70 किलोग्राम) ने बायरामडुर्डी नूरमुहम्मदोव (तुर्कमेनिस्तान) को 5-0 से हराया।

हार:

अनमोल (60 किलोग्राम) को सलीम एलिस बे (यूएसए) के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा।

हर्ष चौधरी (90 किलोग्राम) को एल्विन बेलेजिका (स्वीडन) से हार का सामना करना पड़ा।

नैना (80 किलोग्राम-विमेंस) जियाओमेंग वांग (चीन) से 0-5 से हार गईं।

सनामाचा चानू थोकचोम (75 किलोग्राम-विमेंस) तम्मारा थिबॉल्ट (कनाडा) से 0-5 से हार गईं।

ऋषि सिंह (50 किलोग्राम) को सुभान मामेदोव (अजरबैजान) के हाथों 0-5 से मात मिली।

अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान (90+ किलोग्राम-विमेंस) को एल्जबीटा वोजिक (पोलैंड) के हाथों 0-5 से शिकस्त मिली।

सावन गिल (90 किलोग्राम) को उमर शिहा (नॉर्वे) से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

आरएसजी