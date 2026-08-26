भारत की जर्सी पहनना मेरे लिए गर्व की बात, एशियन गेम्स में अपना 100 प्रतिशत देने का प्रयास करूंगी: सुरुचि सिंह

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। शूटर सुरुचि इंदर सिंह फोगाट को एशियन गेम्स 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। हालांकि, हरियाणा के भिवानी की रहने वालीं सुरुचि का यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। सुरुचि का कहना है कि सबसे बड़ं मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है।

भिवानी की गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी में पिस्टल के साथ सुरुचि की पहली मुलाकात किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की चाहत में नहीं हुई थी। हरियाणा के झज्जर जिले के ससरोली गांव की रहने वाली 13 साल की सुरुचि बिना किसी स्पॉन्सरशिप या पहचान के अपने पिता और भाइयों के साथ लोकल ट्रेन से वहां जाती थीं। सात साल बाद, अब 20 साल की उम्र में वह जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी हैं, कई आईएसएसएफ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारत की ओर से मेडल जीतने की प्रमुख दावेदारों में से एक हैं।

उनका सफर अचानक मिली शोहरत के बजाय धीरे-धीरे और बिना किसी शोर-शराबे के हुए बदलाव का नतीजा रहा है। सुरुचि ने भिवानी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, "जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, तो कोई मुझे नहीं जानता था। मैं बस एक आम 13 साल की लड़की थी, जिसके पास भारतीय जर्सी तक नहीं थी। आज, उस जर्सी को पहनना मेरे लिए सचमुच गर्व की बात है। मेरे लिए यह दिखाता है कि मैंने कितना लंबा सफर तय किया है।"

शूटिंग वह खेल नहीं था जिसके लिए वह बनी थीं। वह लगभग संयोग से इस खेल तक पहुंचीं और तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। "मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि मैं शूटिंग में आई। अगर मैंने कोई और खेल चुना होता, खासकर कोई टीम गेम, तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। शूटिंग ने मुझे अपने दम पर कुछ बनने का मौका दिया, और मैं इस बात से खुश हूं कि यह मुझे यहां ले आया है।"

बाहरी दुनिया के लिए यह खेल बहुत आसान लग सकता है - बस एक शूटर का स्थिर खड़े होकर निशाना लगाना। सुरुचि का कहना है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। "लोग शूटिंग को देखते हैं और सोचते हैं, 'इसमें क्या मुश्किल है? बस खड़े होकर शूट करना है।'" वे यह नहीं देख पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब हर शॉट मायने रखता है, तब अपने विचारों, अपनी सांसों और अपनी भावनाओं पर काबू रखना ही असली चुनौती है।"

इस अंदरूनी संघर्ष ने उस तरीके पर भी असर डाला है जिससे वह उन दिनों को संभालती हैं जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं होतीं। "किसी प्रतियोगिता से मुझे सिर्फ मेडल ही नहीं मिलता। अगर मैं नहीं जीतती, तो मैं अपनी गलती ढूंढती हूं। हो सकता है मेरी तकनीक गलत रही हो, या कुछ कमी रह गई हो। मैं उसे ढूंढती हूं, उससे सीखती हूं और बेहतर होकर लौटती हूं। इसी तरह मैं सुधार करती हूं।"

वह अपनी इस लगातार तरक्की का कुछ श्रेय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एनआरएआई) द्वारा अपने शूटर्स के लिए बनाए गए सिस्टम को देती हैं। "एनआरएआई ने मुझे सिर्फ मुकाबला करने के मौके से कहीं ज्यादा कुछ दिया है। कोच और कैंप ने मेरे ट्रेनिंग करने, तैयारी करने और अपने खेल को समझने के तरीके को बदल दिया है। उस सपोर्ट की वजह से मैं एक अधिक अनुशासित एथलीट बन गई हूं।"

सुरुचि के लिए, सुविधाओं से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि वे एक-दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। "सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे कोच हमें बहुत करीब से जानते हैं। वे हमें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, हमारे खेल को समझते हैं और उन्हें पता होता है कि कब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए जब हम किसी प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, तो वे हमें पहली बार समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते; उन्हें पहले से पता होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है।"

उनके नतीजे साफ तौर पर उस सपोर्ट को दिखाते हैं। सुरुचि ने दोहा में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 2025 सीजन का समापन किया। उन्होंने 2026 में भी अपनी लय बनाए रखी और नई दिल्ली में एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप में सम्राट राणा के साथ मिक्स्ड टीम सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद, उन्होंने म्यूनिख में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह के साथ ऐतिहासिक 'वन-टू फिनिश' (पहला और दूसरा स्थान) हासिल किया। इस प्रदर्शन ने उन्हें इस साल के आखिर में रोम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में भी जगह पक्की करा दी।

एशियन गेम्स के नजदीक आने के साथ, सुरुचि जानबूझकर स्कोरबोर्ड पर ध्यान नहीं देतीं। "एशियन गेम्स में मैं यह नहीं सोचना चाहती कि नतीजा क्या होगा। मैं बस हर शॉट के लिए लड़ना चाहती हूं, अपना 100 प्रतिशत देना चाहती हूं और रेंज से यह जानते हुए निकलना चाहती हूं कि मैंने उस मेडल के लिए अपना सब कुछ दिया।"

--आईएएनएस

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