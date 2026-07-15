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भारतीय महिला हॉकी टीम का विश्व कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ा है: कोच शोर्ड मारिन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 15, 2026, 03:00 PM
भारतीय महिला हॉकी टीम का विश्व कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ा है: कोच शोर्ड मारिन

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन का मानना है कि टीम नए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 की तैयारियों के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में एफआईएच नेशंस कप का खिताब बिना कोई मैच गंवाए जीतने के बाद टीम का मनोबल काफी ऊंचा है, और खिलाड़ी आगामी विश्व कप के साथ-साथ एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप में अब केवल एक महीना शेष है। भारतीय महिला टीम इस समय बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) केंद्र में कड़ा प्रशिक्षण ले रही है। नेशंस कप में मिली शानदार सफलता ने टीम को विश्व कप से पहले जरूरी लय और आत्मविश्वास प्रदान किया है।

कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि विश्व कप और एशियाई खेल जैसे दो बड़े टूर्नामेंट सामने होने से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। प्रशिक्षण शिविर में हर खिलाड़ी पूरे समर्पण के साथ मेहनत कर रहा है और टीम लगातार खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा, "टीम आने वाले समय को लेकर बेहद उत्साहित है। समूह के भीतर लगातार सुधार करने की मजबूत इच्छा दिखाई दे रही है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम एक महीने की तैयारी में फिटनेस और खिलाड़ियों के कार्यभार के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर दिन तीव्रता से अभ्यास संभव नहीं होता, इसलिए उच्चतम, मध्य और साधारण सत्रों का संतुलित कार्यक्रम बनाया गया है। स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच प्रत्येक खिलाड़ी की फिटनेस पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि सभी खिलाड़ी विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार रहें।"

मारिन का मानना है कि टीम में पिछले कुछ महीनों के दौरान व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। यही प्रगति उन्हें विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा देती है।

15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप एक साथ आयोजित होंगे। भारतीय महिला टीम उम्मीद कर रही है कि हालिया शानदार प्रदर्शन और मजबूत तैयारी के दम पर वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में बड़ी सफलता हासिल करे।

विश्व कप में भारत को पूल-डी में रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को मजबूत दावेदार चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके