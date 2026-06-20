भारत में 'फॉर्मूला 1' की वापसी और मोटरस्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए बनेगी टास्क फोर्स: खेल मंत्री मांडविया

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में 'फॉर्मूला 1' को फिर से शुरू करने और मोटरस्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक खास टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका काम देश में इस खेल के लंबे समय के विकास के लिए रोडमैप तैयार करना होगा।

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यह फैसला केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में मंत्रालय के अधिकारियों, नेशनल मोटरस्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों और अन्य अहम लोगों के साथ हुई एक विस्तृत बैठक के बाद लिया गया। बातचीत में भारत में मोटरस्पोर्ट्स की मौजूदा स्थिति, इसके विकास में रुकावट डालने वाली चुनौतियों और देश को इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट्स के लिए एक प्रमुख जगह के तौर पर स्थापित करने के मौकों पर ध्यान दिया गया।

बैठक के एक अहम नतीजे के तौर पर, मंत्रालय भारत के मोटरस्पोर्ट्स परिदृश्य का विस्तृत आकलन करने के लिए 4 से 5 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाएगा। यह पैनल मौजूदा इकोसिस्टम का अध्ययन करेगा और उन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों की जांच करेगा जिन्हें खेल के टिकाऊ विकास के लिए हल करने की जरूरत है।

टास्क फोर्स फॉर्मूला 1 सहित प्रमुख इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट इवेंट्स की मेजबानी से जुड़े व्यापक फायदों का भी मूल्यांकन करेगी। इनमें आर्थिक प्रभाव, पर्यटन की संभावना, इंटरनेशनल पहचान और निवेश के वे मौके शामिल होंगे जो ऐसे इवेंट्स देश के लिए पैदा कर सकते हैं।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, "फॉर्मूला 1 की वापसी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास, एक व्यापक पॉलिसी फ्रेमवर्क और भारत में मोटरस्पोर्ट्स को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्थित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा।"

अपने आकलन के आधार पर, समिति उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनमें दखल की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की सिफारिश करेगी और भारत में मोटरस्पोर्ट्स के विस्तार में मदद के लिए जरूरी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करेगी। इसकी सिफारिशें बाद में खेल मंत्रालय को सौंपी जाएंगी।

टास्क फोर्स की जानकारी का इस्तेमाल करके, मंत्रालय कई स्तरों पर मोटरस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, टैलेंट डेवलपमेंट, इवेंट की मेजबानी की क्षमताओं और खेल के लिए लंबे समय के गवर्नेंस मैकेनिज्म से जुड़े मुद्दों के समाधान की उम्मीद है।

भारत में मोटरस्पोर्ट्स के उत्साही फैन बेस को देखते हुए, सरकार इस खेल को एलीट कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ाने पर भी खास जोर देने का इरादा रखती है। योजनाओं में क्षेत्रीय और जमीनी स्तर के मोटरस्पोर्ट सेंटर्स को मजबूत करना शामिल है, ताकि टैलेंट की एक टिकाऊ पाइपलाइन बनाई जा सके और साथ ही देश भर में सुविधाओं तक पहुंच बेहतर हो सके।

इसे असरदार ढंग से लागू करने के लिए, मंत्रालय एक व्यवस्थित विकास रणनीति के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विचार करेगा। सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट स्टेकहोल्डर्स के बीच सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जुटाने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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