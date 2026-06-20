भारत के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल, हम भविष्य में अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे: हशमतुल्लाह शाहिदी

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज निराशाजनक रही। अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सकी और 3-0 से सीरीज हार गई। शनिवार को चेन्नई में हुए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, जो उनकी टीम के काम नहीं आ सका।

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तीसरे वनडे में हार और सीरीज गंवाने के बाद शाहिदी ने कहा, "मुझे लगता है पहले 10 ओवर में, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। हमने ज्यादा विकेट गंवा दिए जिससे दबाव बढ़ा। मेरी और अजमत की अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद फिर हम अच्छा नहीं कर पाए और लगातार विकेट गंवाए, इसीलिए हम रन बनाने में पीछे रह गए।"

अपने पहले वनडे शतक पर अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा, "मैंने 95 मैचों के बाद अपना पहला शतक बनाया। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने देश के लिए बार-बार ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा।"

शाहिदी ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है, तो इंडिया एक मुश्किल टीम है। हम सीखेंगे, हम अच्छे नहीं थे। हम वनडे क्रिकेट से दूर रहे हैं। पिछले साल हमने आठ महीने पहले बांग्लादेश के साथ खेला था। हम अगला मैच आयरलैंड के साथ खेलेंगे। भविष्य में हम अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।"

अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद शाहिदी और ओमरजाई ने पांचवें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की। इसी साझेदारी की वजह से अफगान टीम 218 तक पहुंच सकी। अफगानिस्तान ने अपने आखिरी 5 विकेट 20 रन के अंदर गंवाए। शाहिदी ने 131 गेंद पर 102 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 56 गेंद पर 50 रन बनाए थे।

यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110 और रोहित शर्मा के 79 रन की मदद से भारत ने 28.4 ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता।

--आईएएनएस

पीएके