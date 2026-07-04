बांग्लादेश से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे की वनडे टीम का ऐलान, रिचर्ड नगारवा बने कप्तान

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। रिचर्ड नगारवा को पहली बार इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी सौंपी गई है।

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बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खत्म हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलने वाले इनोसेंट काइया की टीम में वापसी हुई है। वनडे सीरीज का आगाज 6 जुलाई से होना है, जबकि सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 जुलाई और अंतिम मैच 11 जुलाई को खेला जाना है। सीरीज के सभी मैचों की मेजबानी हरारे स्पोर्ट्स क्लब करेगा। काइया के साथ-साथ बेन कुरेन और ब्रायन बेनेट की भी वनडे टीम में वापसी हुई है।

नगरावा एक अनुभवी टीम की अगुवाई करेंगे, जिसमें क्रेस एर्विन और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं, गेंदबाजी में ब्लेसिंग मुजारबानी, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी और अर्नेस्ट मसुकु बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे और वेलिंगटन मसाकाद्जा मिलकर संभालते हुए नजर आएंगे। तदिवानाशे मारुमानी और क्लाइव मडांडे को विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। जिम्बाब्वे ने एक पारी और 85 रनों से जीत दर्ज की थी। बल्लेबाजी में इनोसेंट काइया ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 140 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं, क्रेग एर्विन (60 रन) और ब्रायन बेनेट (59 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं, वेस्ली मधेवीरे भी 77 रन बनाकर नाबाद रहे थे। गेंदबाजी में टीम की ओर से ब्लेसिंग मुजारबानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले में कुल 6 विकेट अपने नाम किए थे। पिछले साल अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज खेलने के बाद यह जिम्बाब्वे की पहली वनडे सीरीज होगी।

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: रिचर्ड नगारवा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, क्रेग एर्विन, ब्रैड इवांस, इनोसेंट काइया, क्लाइव मडांडे, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, अर्नेस्ट मसुकु, ब्लेसिंग मुजारबानी, न्यूमैन न्यामहुरी, सिकंदर रजा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस