डब्ल्यूपीजीटी 2026: रिद्धिमा ने 3-शॉट की बढ़त बरकरार रखी, 12वें लेग में चौथे खिताब पर निगाहें

बेंगलुरु, 13 अगस्त (आईएएनएस)। विमेंस प्रो गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) 2026 के 12वें लेग में रिद्धिमा दिलावरी ने एक राउंड शेष रहते अपनी तीन-शॉट की बढ़त बरकरार रखी। गुरुवार को बेंगलुरु के प्रेस्टीज गोल्फशायर में आयोजित प्रतियोगिता में अनुभवी नेहा त्रिपाठी (72-69) 3-अंडर 141 के स्कोर के साथ हीना कांग (73-68) और मन्नत बरार (70-71) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं।

साल 2026 में तीन बार की विजेता रिद्धिमा ने शानदार शुरुआत करते हुए शुरुआती आठ होल्स में तीन बर्डीज के साथ 3-अंडर का स्कोर बनाया। 14वें और 15वें होल पर लगातार बोगी से उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन 71 के राउंड के साथ उन्होंने 36 होल्स में 6-अंडर 138 का स्कोर किया। रिद्धिमा ने पहले राउंड में 67 का स्कोर किया था और अब इस सीजन में अपनी चौथी जीत पर नजरें जमाए हुए हैं।

दूसरी तरफ, हीना कांग ने छह बर्डीज लगाईं, जो उस दिन सबसे ज्यादा बर्डीज में से एक थीं। उनके शानदार खेल में तीसरे और आठवें होल के बीच चार बर्डीज शामिल थीं। उन्होंने 11वें और 13वें होल पर दो और बर्डीज लगाईं, जबकि पहले, नौवें और 15वें होल पर उनके शॉट्स खराब (ड्रॉप्ड शॉट्स) रहे। हीना का 68 का स्कोर उस दिन का सबसे कम राउंड स्कोर था।

वहीं, नेहा त्रिपाठी ने सातवें और नौवें होल पर बोगी कीं, लेकिन फिर बैक नाइन में शानदार वापसी करते हुए पांच बर्डीज लगाईं, जिसमें 11वें से 13वें होल तक लगातार तीन बर्डीज (हैट-ट्रिक) शामिल थीं।

भारतीय महिला गोल्फ की युवा स्टार मन्नत का खेल दो अलग-अलग दौरों वाला रहा। उन्होंने दूसरे और छठे होल के बीच तीन शॉट्स गंवाए, लेकिन फिर आठवें और 12वें होल के बीच चार बर्डीज लगाईं और अंत में चार पार के साथ 71 का स्कोर किया।

हाल ही में जीत हासिल करने वाली विधात्री उर्स ने शानदार शुरुआत की और पहले पांच होल्स में 4-अंडर का स्कोर बनाया। उन्होंने पहले और तीसरे होल पर बर्डीज और पार-5 वाले पांचवें होल पर ईगल हासिल किया। उनका शानदार दौर तब रुका जब उन्होंने पार-4 वाले आठवें होल पर डबल बोगी की, जिसके बाद 10वें, 15वें और 16वें होल पर बोगी कीं। बीच में 13वें होल पर बर्डी लगाने के बावजूद, उन्होंने 72 का स्कोर किया और अकेले पांचवें स्थान पर रहीं।

जाह्नवी प्रख्या और एमेच्योर कीर्तना राजीव संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहीं, जबकि अन्वी दहिया आठवें स्थान पर रहीं। अनुभवी वाणी कपूर और अमनदीप ड्राल की अगुवाई में खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह प्रकृति शास्त्री, सान्वी सोमू और जैस्मीन शेखर के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहा; इनका स्कोर 4-ओवर 148 था।

कट 153 पर लगा और 32 खिलाड़ी फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर सकीं। कट से चूकने वालों में रिया जादोन प्रमुख थीं। तीसरे राउंड में दो अनुभवी स्टार, रिद्धिमा और नेहा त्रिपाठी, युवा हीना के साथ फाइनल ग्रुप में खेलेंगी, जबकि जाह्नवी, विधात्री उर्स और मन्नत बरार दूसरे-आखिरी ग्रुप में होंगी।

--आईएएनएस

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