खेल

Ben Stokes Face Injury : चेहरे पर लगी भयानक चोट, बेन स्टोक्स ने खाई 'हमेशा हेलमेट पहनने' की कसम

Feb 15, 2026, 06:48 PM
चेहरे पर लगी भयानक चोट, बेन स्टोक्स ने खाई 'हमेशा हेलमेट पहनने' की कसम

लंदन: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने चेहरे पर गेंद लगने के बाद कसम खाई है कि अब वह खेलते समय या बैटिंग प्रैक्टिस करते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। उन्होंने मुकाबले के दौरान स्पिनर्स का सामना करते समय हेलमेट न पहनने की बैट्समैन की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं।

 

 

बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जब स्पिन गेंदबाजी हो रही हो तो मुझे हेलमेट न पहनने का मतलब कभी समझ नहीं आया, मैं बिना हेलमेट के थ्रोडाउन करता था। पिछले हफ्ते दुर्घटना के बाद और नतीजे में बहुत भाग्यशाली होने के बाद, मैं कभी हेलमेट नहीं पहनूंगा, क्रिकेट बॉल से बहुत नुकसान होता है।"

 

बेन स्टोक्स डरहम में एक इंडोर ट्रेनिंग सेशन के दौरान नेट्स के किनारे खड़े होकर युवाओं को कोचिंग दे रहे थे। इस दौरान अचानक एक गेंद सीधी उनके चेहरे पर लगी। इस हादसे में उनकी दाईं आंख के पास गंभीर चोट लगी और गाल और होंठ सूज गए।

 

स्टोक्स ने चोट लगने के तुरंत बाद हॉस्पिटल से अपनी एक तस्वीरे शेयर की थी, जिसमें उनके चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही थी। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आपको क्रिकेट बॉल की हालत देखनी चाहिए।"

 

इंग्लैंड के टॉप ऑलराउंडर को इस घटना के बाद गाल की हड्डी की सर्जरी करवानी पड़ी। उन्होंने 5 फरवरी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सफल सर्जरी के बारे में बताया था। वह हॉस्पिटल के बेड पर थे, उनकी दाहिनी आंख पर गहरी चोट और गाल पर एक छोटा सा चीरा लगा हुआ था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हो सकता है ऐसा न लगे, लेकिन सर्जरी सफल रही।"

 

उल्लेखनीय है कि बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप 2023 के बाद इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम से बाहर हैं। वह मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं हैं। इंग्लिश टीम 3 में से 2 मैच जीतकर ग्रुप-सी की प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

