बीडब्ल्यूएफ का नया कैलेंडर जारी, इंडिया ओपन फरवरी 2027 में होगा

कुआलालंपुर, 30 जून (आईएएनएस)। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने मंगलवार को अगले दो सीजन के लिए अपने 35-टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर कैलेंडर की घोषणा की। इंडिया ओपन सुपर 750 फरवरी 2027 में और जनवरी 2028 के आखिर में होगा।

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भारत का टॉप बैडमिंटन टूर्नामेंट साल 2026 में 13 से 18 जनवरी के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होना था। अब यह 2 से 7 फरवरी, 2027 और 25 से 30 जनवरी, 2028 तक होगा।

बीडब्ल्यूएफ ने यह भी घोषणा की कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल को सुपर 100 टूर्नामेंट में बदल दिया गया है। लखनऊ में यह इवेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त, 2027 तक और 25 से 30 जुलाई, 2028 तक होगा।

गवर्निंग बॉडी ने 2027 और 2028 दोनों के लिए 35 टूर्नामेंट का एक कार्यक्रम जारी किया। शेड्यूल में सुपर 1000 से लेकर सुपर 100 तक के इवेंट शामिल हैं। साथ ही सीजन के आखिर में होने वाले वर्ल्ड टूर फाइनल भी शामिल हैं।

कैलेंडर के टॉप लेवल में एशिया और यूरोप में पांच सुपर 1000 टूर्नामेंट होंगे। ये कॉम्पिटिशन दो सप्ताहांत में 11 दिनों तक चलेंगे, जिसमें 48-खिलाड़ी का एकल ड्रॉ, ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट राउंड और 32-जोड़ी का डबल्स नॉकआउट ड्रॉ शामिल है। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि सुपर 1000 टूर्नामेंट के सभी 1,095 मैच दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे।

बीडब्ल्यूएफ अध्यक्ष खुनयिंग पटामा लीस्वाडट्रकुल ने कहा, "अपडेटेड कैलेंडर में खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता दी गई है।" उन्होंने कहा, "हमारे खिलाड़ी हमारे हर काम के दिल में होते हैं। हमारे खेल के वैश्विक एंबेसडर और आइकॉन होने के नाते, वे ऐसे माहौल के हकदार हैं जो उन्हें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने, ठीक से रिकवर होने और दुनिया भर के फैंस के साथ अच्छे से जुड़ने का मौका दे।"

उन्होंने कहा, "इस कैलेंडर में सुधार, जैसे लंबे कॉम्पिटिशन विंडो, का मकसद हमारे शीर्ष एथलीटों के लिए खेलने के हालात को बेहतर बनाना है। वे बेहतर शेड्यूलिंग और मैचों के बीच ज्यादा रिकवरी टाइम देते हैं। यह खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन में मदद करता है और उन्हें लंबा, ज्यादा सफल करियर बनाए रखने में मदद करता है। अब हमारे पास बड़े पैमाने का एक उच्च क्षमता वाला वैश्विक संतुलित सर्किट है, जिसमें ज्यादा टेलीविजन मैच ज्यादा मार्केट तक पहुंचते हैं। इससे खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके बनते हैं और बैडमिंटन की वैश्विक मौजूदगी और असर बढ़ता है।"

अपने लंबे समय के आधुनिकीकरण योजना के तौर पर, बीडब्ल्यूएफ ने यह भी कन्फर्म किया कि 4 जनवरी, 2027 से सभी टूर्नामेंट मौजूदा फॉर्मेट की जगह नए 3x15 स्कोरिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे।

एलए28 ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालीफिकेशन विंडो 3 मई, 2027 से 30 अप्रैल, 2028 तक होगी। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि 2027 सुदीरमन कप फाइनल्स, 2027 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 2028 थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स की तारीखें और मेजबान शहर बाद में बताए जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके