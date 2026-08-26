कोच फ्लिक ने अल्वारेज को लेकर बार्सिलोना की योजनाओं पर साधी चुप्पी

मैड्रिड, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बार्सिलोना के हेड कोच हैंसी फ्लिक ने एथलेटिक क्लब के खिलाफ ला लीगा मुकाबले से पहले बुधवार को मीडिया से बातचीत में एटलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज को साइन करने की संभावनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फ्लिक ने ट्रांसफर अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए अपना ध्यान टीम के आगामी मैच पर केंद्रित रखा।

रविवार को विल्लारीयाल के खिलाफ मैच के दौरान एटलेटिको के कुछ फैंस ने अल्वारेज की हूटिंग की, क्योंकि उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। एटलेटिको ने जोर देकर कहा है कि वह अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी को बार्सिलोना को नहीं बेचेगा, जो अभी भी अपने अटैक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

स्ट्राइकर के बारे में पूछे जाने पर फ्लिक ने कहा, "मैं जूलियन के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं इस क्लब की स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ियों को साइन किया है। मुझे टीम पर भरोसा है, और हमें चीजों को व्यवस्थित करना होगा, कुछ मुकाबलों के लिए समाधान खोजने होंगे, लेकिन हमारी गुणवत्ता बहुत अच्छी है।"

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिक से लेफ्ट बैक एलेजांद्रो बाल्डे के बारे में भी पूछा गया, जिन्हें वीकेंड पर टीम से बाहर रखा गया था क्योंकि कोच ने कहा था कि वह खेलने पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे।

फ्लिक ने कहा, "वह टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वह खेलेंगे या नहीं, यह हम कल तय करेंगे। यह जरूरी है कि वह हमारे प्रति प्रतिबद्ध हों। वह बहुत युवा हैं; उनमें बहुत क्षमता है, उन्होंने सुधार किया है, लेकिन वह और बेहतर कर सकते हैं। उनके दिल में बार्सिलोना के लिए प्यार है।"

फ्लिक ने लामिन यमाल के बारे में भी बात की, जो रविवार को एल्चे के खिलाफ मैच में अपने सबसे अच्छे फॉर्म में नहीं थे और दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट किए जाने के बाद नाखुश दिखे। फ्लिक ने कहा, "उन्हें थोड़ी समस्या थी, सिरदर्द था; यह समझ में आता है।"

कोच ने बताया कि वर्ल्ड कप के बाद 19 वर्षीय खिलाड़ी का प्री-सीजन सामान्य नहीं रहा था। उन्होंने कहा, "लामिन को तीन हफ्तों की छुट्टी मिली थी और उन्होंने केवल कुछ दिन ही ट्रेनिंग की है। यह सामान्य है कि वह अपने चरम पर नहीं हैं। हमें कोई समाधान खोजना होगा, ताकि वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापस आ सकें। हम देखेंगे कि वह कैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि वह असाधारण हैं।"

--आईएएनएस

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