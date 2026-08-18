ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप: ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिलिमोन पर जीत के साथ लक्ष्य का अभियान शुरू

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
बैडमिंटन

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के टॉप मेंस सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मंगलवार को जीत के साथ अपने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 अभियान की शुरुआत की। लक्ष्य ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए मेंस सिंगल्स इवेंट के 'राउंड ऑफ 64' में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिलिमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से मात दी।

14वीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को वापसी करने में 45 मिनट लगे। पहला गेम हारने के बाद उन्होंने अपनी लय पकड़ी और उसके बाद अपने प्रतिद्वंद्वी को मुकाबले में वापसी का कोई खास मौका नहीं दिया।

इस भिड़ंत के दौरान पहले गेम में सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें शुरुआती दौर में कोई भी खिलाड़ी बड़ी बढ़त नहीं बना सका। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पूर्व ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन और फिलिमोन ने पहले हाफ में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी, जिसमें ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-10 की मामूली बढ़त बना ली थी। जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा, सेन को लय पाने में संघर्ष करना पड़ा; कई शॉट चूकने के कारण वह कड़े मुकाबले का फायदा नहीं उठा सके। फिलिमोन अहम मोड़ पर आगे निकले और 20-16 पर गेम प्वाइंट्स हासिल किए, फिर मौके का फायदा उठाते हुए 15 मिनट में पहला गेम 21-16 से जीत लिया।

हालांकि, दूसरा गेम शुरू होते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में फिलिमोन सेन के साथ बने रहे और स्कोर 6-6 से बराबर कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने जल्द ही अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। लगातार चार प्वाइंट्स जीतकर सेन ने मैच पर नियंत्रण बना लिया और उसके बाद रैलियां उनके पक्ष में जाने लगीं।

भारतीय खिलाड़ी ने दबाव बढ़ाया और धीरे-धीरे अपनी बढ़त को और मजबूत करते हुए 20-8 पर गेम प्वाइंट्स तक पहुंचे और 16 मिनट के बाद दूसरा गेम 21-8 से जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक ले गए।

निर्णायक गेम में लक्ष्य सेन ने आक्रामक शुरुआत की और तुरंत ही ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी पर बढ़त बना ली। इंटरवल तक, उन्होंने 11-1 की बढ़त बना ली थी, जिससे फिलिमोन के लिए मुकाबले में वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। जल्द ही भारतीय खिलाड़ी जीत से सिर्फ एक अंक दूर (20-4) पहुंच गए और अगली ही रैली में जीत पक्की कर ली। 21-4 के स्कोर के साथ सिर्फ़ 14 मिनट में निर्णायक गेम खत्म हुआ।

--आईएएनएस

आरएसजी