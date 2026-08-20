ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
खेल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: राउंड ऑफ 16 में आयुष शेट्टी को झटका, फरहान ने 21-19, 21-11 से हराया

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरुवार को आयुष शेट्टी का शानदार सफर मेंस सिंगल्स के 'राउंड ऑफ 16' में खत्म हो गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान ने भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ 21-19, 21-11 से जीत दर्ज की।

पहला गेम फाइनल स्कोर से कहीं ज्यादा कड़ा मुकाबला था। शुरुआती दौर में कोई भी खिलाड़ी लगातार बढ़त नहीं बना पाया; फरहान ने इंटरवल तक 11-9 की मामूली बढ़त हासिल की। खेल दोबारा शुरू होने के बाद इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने धीरे-धीरे बढ़त बनानी शुरू की और 18-14 के स्कोर पर चार अंक आगे हो गए। जब ​​ऐसा लगा कि फरहान गेम जीतने के करीब हैं, तभी आयुष ने मुकाबले का अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया।

भारतीय खिलाड़ी ने लगातार पांच अंक जीतकर गेम का पासा पलट दिया और 19-18 से आगे हो गए। उस दौरान भले ही फरहान की अपीलें खारिज कर दी गईं, लेकिन रुकावटों से उनका संयम नहीं डगमगाया। इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने बढ़त वापस हासिल की और रोमांचक अंत के बाद पहला गेम 21-19 से जीत लिया।

आयुष के लिए दूसरा गेम भी मुश्किल भरा रहा। फरहान ने तुरंत भारतीय खिलाड़ी पर दबाव बनाया, 3-1 की बढ़त हासिल करते हुए रैलियों की गति ऐसी रखी, जिससे आयुष के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया।

नेट के पास का खेल भारतीय खिलाड़ी के लिए खासतौर पर परेशानी का सबब बना, क्योंकि फरहान बार-बार कोर्ट के उस हिस्से को निशाना बना रहे थे। छोटी रैलियों में जीत हासिल करने की इंडोनेशियाई खिलाड़ी की क्षमता ने उन्हें खेल के आगे बढ़ने के साथ-साथ बढ़त बनाए रखने में मदद की।

फरहान ने 11-6 की मजबूत बढ़त के साथ इंटरवल तक का सफर तय किया और उसके बाद भी अंतर बढ़ाते गए। आयुष उस तरह की वापसी नहीं कर पाए जैसी उन्होंने पहले गेम में कुछ समय के लिए की थी; फरहान ने खेल के आखिरी हिस्से में दबदबा बनाए रखा और दूसरा गेम 21-11 से जीत लिया।

इस हार के साथ आयुष का वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार सफर खत्म हो गया, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को शुरुआती दौर में हराकर सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद आयुष श्रीलंका के डुमिंडु अबेविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे थे।

--आईएएनएस

आरएसजी