एसीए के चैंपियन को मिलेंगे 50 लाख रुपए, जानिए रनर-अप पर बरसेगी कितनी प्राइज मनी?

गुवाहाटी, 20 अगस्त (आईएएनएस)। असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) के सचिव सनातन दास ने गुरुवार को उद्घाटन असम प्रीमियर लीग (एपीएल) में प्राइज मनी की घोषणा की है, जिसके तहत विजेता टीम को 50 लाख रुपए, जबकि उपविजेता टीम को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।

इनाम की यह घोषणा ऐसे समय में एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन देती है जब राज्य का प्रमुख टी20 टूर्नामेंट अपने निर्णायक नॉकआउट चरण में प्रवेश कर रहा है। कड़े मुकाबले वाले लीग चरण के बाद गुवाहाटी रॉयल्स, डिब्रूगढ़ वॉरियर्स, बराक लीजेंड्स और बारपेटा ब्रेव्स शीर्ष चार टीमों के रूप में उभरी हैं और शुक्रवार को सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी।

जोरहाट स्टैलियंस, तेजपुर टाइटंस, नागांव रेंजर्स और चराइदेव सनराइजर्स नॉकआउट चरण में प्रवेश करने में विफल रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अब दो विजेता टीमें 23 अगस्त को होने वाले फाइनल में पहले खिताब के लिए भिड़ेंगी।

एसीए की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट में आठ फ्रेंचाइजी 23 दिनों के शेड्यूल में 43 मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। फॉर्मेट के अनुसार, लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम का सामना दूसरी टीम से एक बार होता है, जिसमें प्रमुख आईपीएल फ्रेंचाइजी के स्काउट्स होनहार खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं जिन्हें वे इस साल के अंत में होने वाली नीलामी के जरिए चुन सकते हैं।

इस क्षेत्र के उभरते हुए खिलाड़ियों को एक हाई-प्रोफाइल मंच प्रदान करने और असम के व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट और आयु-वर्ग की टीमों के लिए प्रतिभा पूल को व्यापक बनाने के लिए डिजाइन की गई यह लीग शनिवार को एक दिन के ब्रेक के बाद रविवार को बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अपने पहले चैंपियन का ताज पहनाएगी।

असम के पूर्व सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कप्तान डेनिश दास और विकेटकीपर-बल्लेबाज सुमित घडिगांवकर और शिबशंकर रॉय जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी के रहने वाले भारत के बल्लेबाजी ऑलराउंडर रियान पराग प्रतियोगिता के पहले संस्करण का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते समय लगी चोट के बाद उनकी कंधे की सर्जरी से उबरने की प्रक्रिया चल रही थी।

--आईएएनएस

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