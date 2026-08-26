एशियन जूनियर क्लासिकल चेस: मयंक और प्रतीति ने भारत के लिए शानदार 'डबल' जीत हासिल की

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मयंक चक्रवर्ती ने बुधवार को मुंबई के आईटीसी मराठा शेराटन में 'ओपन', जबकि प्रतीति बोरदोलोई ने 'गर्ल्स कैटेगरी' के खिताब जीतकर 'एशियन जूनियर क्लासिकल चेस चैंपियनशिप 2026' में भारत के लिए एक यादगार 'डबल' जीत हासिल की।

टॉप सीड मयंक ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नौ राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 प्वाइंट्स के साथ प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल हासिल किया। रूस के आर्टेम पिंगिन ने सात प्वाइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि भारत के दक्ष गोयल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6.5 प्वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

प्रतीति ने नौ राउंड में 7.5 प्वाइंट के साथ गर्ल्स चैंपियनशिप जीतकर भारत के लिए 'गोल्डन डबल' हासिल किया। कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको सात प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहीं और सिल्वर मेडल जीता; वह चैंपियन से सिर्फ आधा प्वाइंट पीछे रहीं। भारत की निवेदिता वीसी ने 6.5 प्वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

मेडल के अलावा, यह चैंपियनशिप कई खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद रही, जिन्होंने प्रतिष्ठित फिडे टाइटल और नॉर्म्स हासिल किए। ओपन चैंपियन मयंक चक्रवर्ती ने खिताब जिताऊ प्रदर्शन के साथ एक और ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया। ब्रॉन्ज मेडल विजेता दक्ष गोयल ने फिडे मास्टर टाइटल और इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया।

गर्ल्स चैंपियन प्रतीति बोरदोलोई को दोहरी उपलब्धि मिली: गोल्ड मेडल, वुमन इंटरनेशनल मास्टर टाइटल और वुमन ग्रैंडमास्टर नॉर्म। कजाकिस्तान की सिल्वर मेडल विजेता मारिया खोल्यावको ने डब्ल्यूआईएम नॉर्म हासिल किया, और भारत की ब्रॉन्ज मेडल विजेता निवेदिता वीसी ने भी डब्ल्यूआईएम नॉर्म हासिल किया।

इसी के साथ कुल मेडल टैली में भारत का दबदबा रहा। मेजबान देश ने क्लासिकल चैंपियनशिप में दांव पर लगे छह में से चार मेडल जीते। इनमें दो गोल्ड और दो ब्रॉन्ज शामिल रहे। रूस और कजाकिस्तान ने शेष एक-एक सिल्वर मेडल आपस में बांटे।

एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और एशियन चेस फेडरेशन की ओर से किया था।

--आईएएनएस

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