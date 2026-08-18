एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप: रैपिड सेक्शन में माधवेंद्र और इमांगाली संयुक्त रूप से आगे

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। चार राउंड पूरे होने के बाद एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 की रैपिड चैंपियनशिप अपने आधे पड़ाव पर पहुंच गई, जिसके साथ खिताबी लड़ाई और तेज हो गई है।

मंगलवार को मुंबई के आईटीसी मराठा शेरेटन में ओपन रैपिड चैंपियनशिप में दो खिलाड़ी शुरुआती दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। कजाकिस्तान के अखिलबे इमांगाली और भारत के माधवेंद्र प्रताप शर्मा, आठ देशों के 82 खिलाड़ियों के बीच 4 राउंड में 4 अंकों के परफेक्ट स्कोर के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तीन राउंड शेष रहते हुए, दोनों खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित एशियन जूनियर रैपिड खिताब के लिए खुद को मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित कर लिया है।

चार भारतीय खिलाड़ियों (शर्नार्थी वीरेश, अपूर्व कांबले, अरुण कटारिया और आदित्य ढींगरा) का एक ग्रुप लीडर्स से सिर्फ आधा अंक पीछे है। इनका स्कोर 3.5/4 है, जिससे चैंपियनशिप की दौड़ पूरी तरह खुली हुई है। मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए 12 खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप है, जो संयुक्त रूप से 3 अंकों के साथ अगले स्थान पर है।

हालांकि, गर्ल्स रैपिड चैंपियनशिप की तस्वीर बिल्कुल अलग है, जिसमें ओपन सेक्शन के विपरीत, गर्ल्स इवेंट में बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, जिसमें छह खिलाड़ी 4 राउंड में 3.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से बढ़त बनाए हुए हैं।

संयुक्त रूप से आगे रहने वाले खिलाड़ियों में तुर्कमेनिस्तान की रेजेपोवा जहान, निवेदिता वीसी, श्राव्यश्री बी., प्रतीति बोरदोलोई, उज्बेकिस्तान की बेगमुरातोवा सर्विनोज और अक्षया साथी शामिल हैं। खास बात यह है कि चार राउंड के बाद भी ये सभी छह खिलाड़ी अजेय हैं, जिससे रोमांचक समापन की उम्मीद है।

सात खिलाड़ियों का एक और समूह 3 अंकों के साथ लीडर्स का पीछा कर रहा है, जिससे मेडल की लड़ाई रोमांचक बनी हुई है। केवल तीन राउंड बाकी होने के कारण, अंतिम चैंपियन और पोडियम फिनिशर तय करने में हर आधा अंक महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है।

यह चैंपियनशिप ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) और एशियन चेस फेडरेशन (एसीएफ) की ओर से महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही है।

--आईएएनएस

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