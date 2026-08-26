एशिया कप टीम में प्रतिका को चुने जाने पर अंजुम चोपड़ा ने उठाए सवाल, बोलीं- सिलेक्टर्स का फैसला समझ से परे

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने आगामी महिला एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को शामिल करने के फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस निर्णय के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है।

प्रतिका को आगामी एशिया कप (जो 28 अगस्त को दुबई में शुरू हो रहा है) के लिए भारत की टीम में जेमिमा रोड्रिग्स की जगह शामिल किया गया है। जेमिमा 'द हंड्रेड' में सदर्न ब्रेव के लिए खेलते हुए दाहिने हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट (हाई-ग्रेड टियर) का शिकार हो गई थीं, जिसके कारण वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं।

प्रतिका को पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने नवंबर 2024 में चैलेंजर ट्रॉफी के बाद से कोई टी20 मैच नहीं खेला है, जहां उन्होंने 111.81 के स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए थे। एशिया कप के लिए प्रतिका को अनुष्का शर्मा और हरलीन देओल से आगे चुना गया, जो पहले टी20 टीम का हिस्सा रही थीं। प्रतिका वनडे विश्व कप 2025 के दौरान टखने की चोट के कारण यूपी वॉरियर्स के लिए महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 नहीं खेल पाई थीं।

अंजुम ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए कहा, "यह विश्वास करना मुश्किल है कि भारतीय टीम के पास चुनने के लिए कोई और खिलाड़ी नहीं थी। जब मैं ऐसा कहती हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रतिका टी20 नहीं खेल सकतीं, लेकिन आप किसी ऐसे खिलाड़ी को क्यों चुनेंगे जिसने लंबे समय से टी20 नहीं खेला है? जहां तक मुझे याद है, घरेलू क्रिकेट में भी शायद ही कोई टी20 मैच हुआ हो जिसमें वह खेली हों। वह डब्ल्यूपीएल का हिस्सा नहीं थीं। वह एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह असल में चोट से वापसी कर रही हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "वह इंग्लैंड में वार्विकशायर के लिए खेलने वाली थीं, जो वन-डे फॉर्मेट था। वहां से वह अब भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में खेलेंगी। अब इसके सवालिया निशान लगने की कुछ वजहें हैं। पहली बात, उन्होंने बहुत कम प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला है। दूसरी बात, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम उनसे भारत के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद नहीं कर रही है।"

अंजुम ने प्रतिका के बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर वह नंबर तीन पर बल्लेबाजी नहीं कर रही हैं, तो क्या वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करेंगी? अगर ऐसा है, तो वह इस टीम में क्यों हैं? प्रतिका के टीम में आने से पहले अनुष्का शर्मा को आजमाया गया था। राघवी बिष्ट हैं जो चर्चा में रही हैं और वृंदा दिनेश हैं, जिन्होंने इंडिया 'ए' के ​​लिए खेला है, और कई अन्य खिलाड़ी भी रही हैं। अगर आप किसी को मौका देना चाहते हैं, तो आप ऐसे खिलाड़ी को चुन सकते हैं जो डब्ल्यूपीएल का हिस्सा हो और जिसने उभरती हुई इंडिया 'ए' टीम के साथ यात्रा की हो।"

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि प्रतिका रावल को इस टी20 टीम में क्यों चुना गया है, जबकि वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बाद से उन्हें प्रतिस्पर्धी मैचों की प्रैक्टिस नहीं मिली है। वह वनडे और टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थीं और चोटिल होने से पहले इंडिया 'ए' के ​​लिए 50 ओवर के मैच खेले थे। यह चयन काफी हैरान करने वाला है।"

अंजुम के लिए एक बड़ी चिंता यह भी है कि क्या प्रतिका जैसी खिलाड़ी, जिसे परखा नहीं गया है और जो चोट से वापसी कर रही है, उसे सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए। इंग्लैंड 'ए' के ​​खिलाफ इंडिया 'ए' के ​​50 ओवर के मैच में फील्डिंग करते समय प्रतिका को चोट लग गई थी और वह जुलाई में लॉर्ड्स में ऐतिहासिक इकलौते टेस्ट नहीं खेल पाई थीं।

"यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टी20 खिलाड़ी कौन हैं। इससे पहले भी एक चयन समिति रही है, और उनसे पहले भी दूसरी समितियां रही हैं। मैं यह नहीं कह रही कि आप किसी खिलाड़ी को इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि आप उनमें भरोसा करते हैं - यह ठीक है।"

उन्होंने कहा, "प्रतिका रावल भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन टी20 क्रिकेटर साबित हो सकती हैं। यह बात समय ही बताएगा, लेकिन यह सही समय नहीं है। वह चोट से वापसी कर रही हैं, उन्होंने ज्यादा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, और आप उम्मीद करते हैं कि वह सीधे नंबर तीन पर आ जाएं - एक ऐसी जगह जहां जेमिमा ने शायद अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं की है।"

“आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई युवा क्रिकेटर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी? अगर मौका देना ही है, तो ऋचा घोष को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने का मौका दें। और भी कई विकल्प हैं। अगर किसी को तैयार करना है, तो वे किसी और को भी ले सकते हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि सिर्फ सिलेक्टर ही जिम्मेदार हैं - हो सकता है उन्हें कुछ ऐसी बातें पता हों जो हमें नहीं पता, लेकिन यह बात सबके सामने नहीं है।"

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "यह सोचना हैरान करने वाला है कि पिछले 24 महीनों में इतने सारे खिलाड़ियों को रोटेट करने के बाद भी, उनमें से कोई भी खिलाड़ी आज मुख्य भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाया है, यहां तक कि बेंच पर भी नहीं। आप प्रोसेस पर सवाल उठाने लगते हैं। टीम के 50-ओवर का वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद, यह बहुत हैरानी की बात है कि भविष्य की योजना या लंबे समय की सोच को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।"

जेमिमा के न होने पर, तीसरे नंबर के लिए अंजुम का वैकल्पिक प्लान किसी एक नाम पर निर्भर नहीं है - बल्कि, यह उन विकल्पों की एक सूची है जिन्हें उन्हें लगता है कि किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा जिसे अभी परखा नहीं गया है।

"अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है, तो मुझे सच में हैरानी होगी, क्योंकि यह उन दूसरे बल्लेबाजों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी जिन्हें मौके नहीं मिले हैं। अगर आपको तीसरे नंबर पर किसी की जरूरत है, तो दीप्ति शर्मा को प्रमोट क्यों नहीं करते? स्मृति के बाएं हाथ से और शेफाली के दाएं हाथ से ओपनिंग करने के साथ, तीसरे नंबर पर दीप्ति के होने से बैटिंग ऑर्डर में संतुलन बना रहता है। अगर दीप्ति नहीं, तो ऋचा घोष को मौका दें। अगर वह भी विकल्प नहीं है, तो बेंच पर बैठीं उन बल्लेबाजों को मौका दें जिन्होंने अभी तक नहीं खेला है।"

"नहीं तो, हो सकता है कि जी. कमलिनि खेलें, और फिर हम चर्चा करेंगे कि हम दो विकेटकीपर क्यों खिला रहे हैं। इस तरह के टूर्नामेंट और आने वाले एशियन गेम्स के लिए, आप उन खिलाड़ियों को ले सकते थे जो हाल ही में इंडिया 'ए' या उभरती हुई टीमों का हिस्सा रही हैं और उन्हें तीसरे नंबर पर आजमा सकते थे।"

इसके अलावा, कमलिनि को यास्तिका भाटिया की जगह टीम में शामिल किया गया था, जिनका इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। हालांकि, उन्होंने लॉर्ड्स में एक ऐतिहासिक टेस्ट शतक जरूर लगाया था। यास्तिका का उदाहरण देते हुए, अंजुम ने एशियन गेम्स के लिए टीम के ऐलान से पड़ने वाले मानसिक असर पर सवाल उठाए। यह ऐलान भारत के टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन के खत्म होने के ठीक दो दिन बाद किया गया था।

"सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए इतनी मेहनत की हो और अब बस अपनी फॉर्म वापस पाने की कोशिश कर रही हो। यह कभी आसान नहीं होता - यास्तिका ने पूरी कोशिश की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लोगों और उनके परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया होगा। मगर किसी खिलाड़ी का लय में वापस आना... टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छी पारी खेली क्योंकि उन्हें इंग्लैंड में समय मिला था, और टीम ने यास्तिका को विकेटकीपिंग का मौका दिया। इससे मदद मिली।"

अंजुम ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "हालांकि, सोचिए एक खिलाड़ी जो चोट से ठीक होकर लौटी है, टीम में चुनी जाती है, और फिर उसे बताया जाता है कि वह एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए टीम के साथ नहीं जाएगी। ऐसे में कोई खिलाड़ी मानसिक रूप से कैसे ठीक रह सकता है जब कोई टूर चल रहा हो? यह मेरे लिए एक बड़ा सवाल था। अगर कोई विकल्प होता तो इस ऐलान को टाला जा सकता था । हाल ही में मैंने देखा कि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए अपनी टीम का चयन काफी देर से किया। टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड गई टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें खेलने के लिए पर्याप्त मौके नहीं मिले और अगले दो टूर्नामेंटों में भी उन्हें अधिक मौके नहीं मिलेंगे। ऐसे फैसले टीम के लिए फायदेमंद नहीं होते, और इससे ऐसा माहौल बनता है जहां हर कोई बेचैन रहता है, यह जाने बिना कि आगे क्या होने वाला है।"

--आईएएनएस

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