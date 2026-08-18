फॉर्मूला 1: एलेक्स एल्बोन 2027 तक विलियम्स के साथ बने रहेंगे

लंदन, 18 अगस्त (आईएएनएस)। एलेक्स एल्बोन 2027 फॉर्मूला 1 सीजन के लिए विलियम्स के साथ बने रहेंगे। एलेक्स ने टीम के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करने का फैसला किया है, जबकि टीम को खेल के नए तकनीकी नियमों के तहत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

विलियम्स ने अपने इस निर्णय को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन और 'नए सिरे से प्रतिबद्धता' के तौर पर बताया है। हालांकि, एल्बोन का मौजूदा मल्टी-ईयर एग्रीमेंट पहले से ही 2027 तक का माना जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पुष्टि पूरी तरह से नई डील के बजाय उनके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद एग्जिट क्लॉज से जुड़ा है।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में जन्मे 30 साल के थाई ड्राइवर एल्बोन 2022 से विलियम्स के लिए रेस कर रहे हैं और अगले साल टीम के साथ अपने छठे सीजन में उतरेंगे। एल्बोन का यह फैसला विलियम्स के लिए एक मुश्किल सीजन के बाद आया है; 11 रेस के बाद टीम कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में नौवें स्थान पर है। यह गिरावट तब आई है जब टीम ने 2025 में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया था।

एल्बोन ने कहा, "इस टीम ने जो बदलाव किए हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक मुश्किल साल से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती, और इससे मुझे फैक्ट्री और फैंस के साथ मिलकर बड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश जारी रखने की और प्रेरणा मिलती है। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान अब हमें ग्रिड पर वापस ऊपर लाने के लिए जरूरी हर काम करने पर है।"

विलियम्स ने 2026 में लागू होने वाले नए नियमों को टीम प्रिंसिपल जेम्स वोल्स के नेतृत्व में एक और बड़ा कदम उठाने के मौके के तौर पर देखा था; वोल्स ने 2023 में टीम से जुड़ने के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं।

इसके बजाय, उनकी एफडब्ल्यू48 कार निराशाजनक साबित हुई है, जिससे विलियम्स अपनी उम्मीदों से काफी पीछे रह गई है। हालांकि, एल्बोन ने कहा कि हाल की भर्तियों और निवेश से उन्हें यकीन हुआ है कि टीम सही रास्ते पर है। उन्होंने कहा, "हमने ऑर्गनाइजेशन में कुछ बेहतरीन लोगों को भी शामिल किया है, और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है जहां हमें पता है कि एक टीम के तौर पर हमें संघर्ष करना पड़ रहा था।"

एफ1 की बड़ी टीमों में जगह खाली न होने के कारण विलियम्स में बने रहने के अलावा एल्बोन के पास अधिक विकल्प नहीं थे, और पिछले 12 महीनों में उनके साथी ड्राइवर कार्लोस सैन्ज ने उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है।

हालिया संघर्षों के बावजूद, वोल्स ने एल्बोन को विलियम्स के रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट में एक अहम व्यक्ति बताया। वोल्स ने कहा, "एलेक्स पहले दिन से ही इस बदलाव के प्रोजेक्ट में एक लीडर रहे हैं, और हमारे कई काम अभी अधूरे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एलेक्स ग्रिड के सबसे अच्छे ड्राइवरों में से एक हैं और उन्हें पता है कि हमने हाल के वर्षों में कितना बड़ा सुधार किया है। उन्हें फिर से साइन करना यह दिखाता है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर हमें कितना भरोसा है।"

उम्मीद है कि विलियम्स बाकू में अजरबैजान ग्रांप्री में एक बड़ा अपग्रेड पेश करेगी, हालांकि टीम के लोगों ने इस उम्मीद को कम करके आंका है कि इससे एफडब्ल्यू48 की प्रतिस्पर्धात्मकता में कोई बड़ा बदलाव आएगा।

--आईएएनएस

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