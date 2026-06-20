अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद शुभमन गिल की नजर इंग्लैंड दौरे पर

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने पहली वनडे सीरीज जीती। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीती। शुभमन गिल की भारतीय टीम को विजेता बनाने में अहम भूमिका रही और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

Read More

गिल ने पहले मैच में अर्धशतक और दूसरे मैच में शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। चेन्नई वनडे में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। भारतीय टीम की जीत के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लेते हुए गिल ने तीसरे वनडे पर बात की। उन्होंने कहा, "गुरनूर और प्रसिद्ध का पहला स्पेल शानदार था। उस हालात में वैसी गति लाना आसान नहीं था, लेकिन वे अपनी कोशिश करते रहे। मैंने प्रसिद्ध से छठे ओवर के लिए भी पूछा था, लेकिन तब तक वे थक गए थे।"

गिल ने कहा कि हमने सीरीज के लिए बहुत सी चीजें सोची थीं और उस पर हम काम कर पाए। हमने बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाए। हम एक गेंदबाजी और बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर बीच के ओवरों में अपने लिए मौके बनाने में सफल रहे।

भारत अब अगली वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलेगा। इस पर गिल ने कहा, "इंग्लैंड जाने पर हालात लगभग दक्षिण अफ्रीका जैसे होंगे। हम जिस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ वहां खेलने के लिए देख रहे हैं, उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी फिट और तैयार होंगे। यह हमारे लिए एक और शानदार सीरीज होने वाली है।"

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे खेलने हैं।

भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे जीतने के लिए 219 रन बनाना था। यशस्वी जायसवाल के नाबाद 110 और रोहित शर्मा के 79 रन की मदद से भारत ने 28.4 ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता।

5 विकेट लेने वाले भारत के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि 3 मैच की 2 पारियों में 238 रन बनाने वाले गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

--आईएएनएस

पीएके