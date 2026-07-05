अंडर-19 और अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: चंद्रिका, जॉयश्री ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई

जकार्ता, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने इंडोनेशिया के जकार्ता में अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने कैंपेन की जोरदार शुरुआत की है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप की स्वर्ण पदक विजेता चंद्रिका पुजारी और रजत पदक विजेता जॉयश्री देवी ने पहले दिन शानदार जीत दर्ज की।

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शुरुआती राउंड में, चंद्रिका ने मंगोलिया की लखम त्सेंदबातर को हराकर लड़कियों की 51 किग्रा भारवर्ग में 5-0 से एकतरफा जीत हासिल की। ​​जॉयश्री ने भी उतना ही शानदार प्रदर्शन किया, लड़कियों के 54 किग्रा में चीनी ताइपे की चेन निंग होंग के खिलाफ दूसरे राउंड में रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) करवाया और अगले राउंड में अपनी जगह पक्की की।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंडर-19 और अंडर-23 कैटेगरी में एक मजबूत टीम उतारी है, जिसमें हर उम्र वर्ग में 20 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप भारत की अगली पीढ़ी को एशिया के सबसे अच्छे मुक्केबाजों के खिलाफ खुद को परखने का एक जरूरी मंच देती हैं, क्योंकि देश अपनी हाल की सफलता को आगे बढ़ाना चाहता है और कॉन्टिनेंटल स्टेज पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।

भारत का कैंपेन सोमवार को भी जारी रहेगा, जिसमें अंडर-23 पुरुष मुक्केबाजों की एक मजबूत टीम रिंग में उतरेगी। एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा) उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्मोइलोव के खिलाफ मैच शुरू करेंगे, इससे पहले गंगा (55 किग्रा) का सामना मंगोलिया के अमगलनबातर बुलगांखु से होगा। इसके बाद सागर जाखड़ (60 किग्रा) का मुकाबला जापान के कोइची नाकायामा से होगा, जबकि हितेश (70 किग्रा) दिन का एक्शन चीनी ताइपे के जुन-झांगलिन के खिलाफ खत्म करेंगे, क्योंकि भारत जकार्ता में अपनी शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहता है।

अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम:-

पुरुष:

विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा), गंगा (55 किग्रा), सागर जाखड़ (60 किग्रा), वंशज (65 किग्रा), हितेश (70 किग्रा), नीरज (75 किग्रा), आर्यन मलिक (80 किग्रा), रॉकी चौधरी (85 किग्रा), हेमंत सांगवान (90 किग्रा), ईशान कटारिया (+90 किग्रा)।

महिला:

निधि (48 किग्रा), तनु (51 किग्रा), निशा (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), काजल (65 किग्रा), शिवानी (70 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), नैना (80 किग्रा), प्रियंका (+80 किग्रा)।

अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम

लड़के:

लाइरेनलकपम अंबेकर मीतेई (50 किग्रा), आदित्य (55 किग्रा), सिकंदर (60 किग्रा), मौसम सुहाग (65 किग्रा), प्रशांत (70 किग्रा), देवेंद्र चौधरी (75 किग्रा), लोकेश (80 किग्रा), सागर (85 किग्रा), शुभम राजपूत (90 किग्रा), लोवेन गुलिया (+90 किग्रा)।

लड़कियां:

गुंजन (48 किग्रा), चंद्रिका भोरेश पुजारी (51 किग्रा), चिरोम जॉयश्री देवी (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), चाहत (60 किग्रा), वंशिका (65 किग्रा), लक्षु (70 किग्रा), अंशिका (75 किग्रा), मेघा श्योकंद (80 किग्रा), प्राची टोकस (+80 किग्रा)।

--आईएएनएस

पीएके