अब्दुल्ला फजल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे से बाहर, पीसीबी ने अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को टीम में दी जगह

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने रविवार को बताया कि ओपनर अब्दुल्ला फजल कमर इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज और आने वाले इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं।
पीसीबी ने बताया कि फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज सऊद शकील को भी टीम में शामिल किया गया है।
बोर्ड ने बताया कि फजल को चोट 23 जुलाई को त्रिनिदाद में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज की तैयारी के दौरान एक अभ्यास सत्र में लगी थी। अभ्यास सत्र के दौरान तकलीफ महसूस होने के बाद ओपनर का तुरंत मेडिकल जांच और एमआरआई कराया गया था। स्कैन में कमर के निचले हिस्से में चोट की पुष्टि हुई, जिसके बाद टीम के मेडिकल पैनल ने खिलाड़ी की विस्तृत जांच की। जांच के आधार पर, डॉक्टरों ने सलाह दी कि फजल को रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के लिए लंबे समय की जरूरत होगी। इस वजह से वह वेस्टइंडीज सीरीज और उसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
पीसीबी ने अपने बयान में कहा, "मेडिकल पैनल ने प्लेयर के प्रतियोगी क्रिकेट में लौटने से पहले पूरी तरह से ठीक होने के लिए सही रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है।"
यह चोट पाकिस्तान के लिए एक झटका है, क्योंकि फजल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के तहत चल रहे जरूरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इसके बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी। शफीक के शामिल होने से टीम में एक अनुभवी बल्लेबाज का विकल्प मिल गया है। सऊद शकील के शामिल होने से मध्यक्रम मजबूत हुआ है।
वेस्टइंडीज सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टेस्ट कप्तान में बदलाव करते हुए शान मसूद की जगह एक बार फिर बाबर आजम को कप्तानी सौंपी है। पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में अपनी टेस्ट की रैंकिंग को सुधारने की कोशिश कर रही है।
--आईएएनएस
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