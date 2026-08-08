आर्सेनल से जुड़ने के बाद ब्रूनो गुइमारेस ने न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए लिखा भावनात्मक संदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। ब्राजील के स्टार मिडफील्डर ब्रूनो गुइमारेस ने आधिकारिक रूप से आर्सेनल में अपना ट्रांसफर पूरा कर लिया है। आर्सेनल ने गुइमारेस को कथित तौर पर 75 मिलियन पाउंड में साइन किया है। गुइमारेस के जुड़ने से आर्सेनल की ताकत बढ़ेगी।

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गुइमारेस न्यूकैसल यूनाइटेड का हिस्सा थे। उन्होंने इस टीम के लिए 195 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 31 गोल किए और 32 गोल असिस्ट किए। ब्रूनो ने टीम को 2024-25 सीजन में ईएफएल कप जीतने में मदद की। टीम को चैंपियंस लीग फुटबॉल दिलाने में भी उनका अहम योगदान रहा।

आर्सेनल से जुड़ने के बाद ब्रूनो गुइमारेस ने अपने पुराने क्लब के फैंस के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा।

ब्रूनो ने लिखा, "यह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है। जब मैं आया, तो क्लब एक मुश्किल स्थिति में था और हमने साथ मिलकर जो हासिल किया, उस पर मुझे बहुत गर्व है। मुझे इस जगह से प्यार हो गया। मैं सच में ऐसा ही सोचता हूं। पहले दिन से ही, समर्थक, साथी और सहयोगी स्टाफ और क्लब से जुड़े सभी लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को घर जैसा महसूस कराया।"

उन्होंने लिखा, "मैं पीआईएफ हमारे चेयरमैन यासिर अल-रुमायन और जेमी रूबेन को मेरे और इस फुटबॉल क्लब के लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं डेविड और रॉस को भी मुझे बहुत सम्मान देने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने मुझे न्यूकैसल में बनाए रखने के लिए वह सब किया जो वे कर सकते थे। मैं साथ बिताए समय के लिए बहुत आभारी हूं।"

प्रतियोगी सीजन की शुरुआत में आर्सेनल का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी से होगा। दोनों टीमें लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कम्युनिटी शील्ड फाइनल में भिड़ेंगी। टीमें 16 अगस्त को एक-दूसरे से भिड़ेंगी, और दोनों टीमें इस सीजन का पहला सिल्वरवेयर जीतने के लिए बेताब होंगी।

--आईएएनएस

पीएके