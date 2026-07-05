आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने महिला टी20 विश्व कप की रिकॉर्ड तोड़ सफलता की सराहना की

लंदन, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले टूर्नामेंट की रिकॉर्ड तोड़ सफलता की सराहना की है।

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शाह ने कहा है कि दर्शकों की मैदान में उपस्थिति और व्यूअरशिप के मामले में यह अब तक का सबसे सफल महिला टी20 विश्व कप है।

उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, "हमारा मकसद था कि यह टी20 विश्व कप अब तक का सबसे बड़ा हो, और रिकॉर्ड तोड़ने वाली भीड़ और दुनिया भर में टीवी और डिजिटल पर भारी व्यूअरशिप के साथ, हमने वह हासिल कर लिया है।"

महिला टी20 विश्व कप का फाइनल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच होने वाला है। शाह ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, "इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बेस्ट ऑफ लक, जो लॉर्ड्स में फाइनल में जरूर शानदार मुकाबला करेंगे।"

टी20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चौथी बार फाइनल में आमने-सामने हैं। इससे पहले वे 2012, 2014 और 2018 के फाइनल में आमने-सामने हुए थे। तीनों बार ऑस्ट्रेलिया विजयी रही थी।

छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने सातवें खिताब के दावेदार के रूप में उतरेगी। सोफी मोलिनक्स की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

मेजबान इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। नट साइवर-ब्रंट के नेतृत्व वाली टीम अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने और 2009 में इसी जगह पर पहले संस्करण की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

विश्व कप की क्लोजिंग सेरेमनी में वैश्विक म्यूजिक आइकॉन रीटा ओरा और क्लीन बैंडिट टूर्नामेंट के दसवें एडिशन की स्टार-परफॉर्म करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके