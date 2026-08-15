अहमदाबाद, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को कहा कि भारत की अगली पीढ़ी के निर्माता, उद्यमी और नवप्रवर्तक पहले से ही देश में मौजूद हैं। जरूरत केवल उन्हें पहचानने, उनका समर्थन करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में अपार क्षमता है और यही प्रतिभाएं भविष्य के 'विकसित भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

गौतम अदाणी ने अपनी पहल 'वंदे भारतम' के पहले संस्करण के सफल समापन की घोषणा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें भारत की वास्तविक क्षमता का परिचय कराया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि देश के कोने-कोने से हजारों युवा अपने विचारों और नवाचारों के साथ आगे आए हैं।

अदाणी द्वारा शुरू की गई 'वंदे भारतम' पहल को देश भर से 26,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में भारत के हर राज्य का प्रतिनिधित्व देखने को मिला, जिसमें युवा स्टार्टअप संस्थापक, महिला उद्यमी, ग्रामीण नवाचारकर्ता और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों से जुड़े ऐसे प्रतिभाशाली लोग शामिल रहे, जिन्होंने अपने नवाचारों और समस्या समाधान क्षमता से अलग पहचान बनाई।

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "26,000 से अधिक आवेदन आए। देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व हुआ। युवा संस्थापक, महिला उद्यमी, ग्रामीण नवाचारकर्ता और छोटे शहरों से आने वाले समस्या समाधानकर्ता इसमें शामिल हुए। मेरे लिए वे सभी विजेता हैं और उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है।"

उन्होंने कहा कि इस पहल से सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात देश भर में मौजूद प्रतिभा की गहराई और विविधता रही। उनके अनुसार, भारत में प्रतिभा केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने भी इस प्लेटफॉर्म की सराहना की। उनका कहना था कि इस पहल ने उन्हें सीधे निवेशकों और मेंटर्स से जुड़ने का अवसर दिया, जिससे उनके विचारों और व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में गौतम अदाणी ने देश के विकास, विश्वास और मूल्यों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन के निर्णायक क्षणों में अपनी मान्यताओं, मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है।

उन्होंने कहा, "ऐसे कई अवसर आते हैं जब सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप उन मूल्यों और विश्वासों के प्रति ईमानदार रहें जिन पर आप भरोसा करते हैं।"

गौतम अदाणी ने कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन त्याग और धैर्य के बिना संभव नहीं होता।

उन्होंने कहा, "15 अगस्त मेरे लिए केवल जश्न का दिन नहीं है, बल्कि आभार का दिन भी है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव त्याग और धैर्य के बिना संभव नहीं होता।"

अदाणी ने संकेत दिया कि भारत की आजादी की यात्रा और देश का विकास दोनों ही निरंतर प्रयास, धैर्य और सामूहिक संकल्प का परिणाम हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के युवा, उद्यमी और नवाचारकर्ता आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

अपने संदेश के अंत में उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की अगली विकास गाथा लिखने वाली पीढ़ी तैयार है और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है।

गौतम अदाणी ने कहा, "भारत की अगली पीढ़ी के निर्माता और नवप्रवर्तक हमारे बीच मौजूद हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानना, उनका समर्थन करना और उन्हें अवसर देना है।"

आगे उन्होंने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।"

--आईएएनएस

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