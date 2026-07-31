वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मुनाफा 83 प्रतिशत गिरने से थर्मैक्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, इंट्रा-डे में 16 प्रतिशत से ज्यादा टूटा स्टॉक

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। थर्मैक्स लिमिटेड के जून तिमाही (क्यू1) के कमजोर नतीजों के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। मुनाफे में भारी गिरावट और एक प्रोजेक्ट कॉस्ट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिसके चलते शेयरों पर दबाव बढ़ गया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर कारोबार के दौरान थर्मैक्स का शेयर एक समय 16 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 3,566.50 रुपए के इंट्रा-डे लो स्तर तक पहुंच गया। दोपहर के कारोबार में भी शेयर करीब 3,680 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो 13.43 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। हालांकि बाद के कारोबार में गिरावट में थोड़ी कमी आई।
कंपनी के तिमाही नतीजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 83.4 प्रतिशत घटकर 25.2 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 152.4 करोड़ रुपए था।
हालांकि, मुनाफे में भारी गिरावट के बावजूद कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 6.7 प्रतिशत बढ़कर 2,303 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 2,158 करोड़ रुपए था।
कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में भी कमजोरी देखने को मिली। ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) सालाना आधार पर 69.5 प्रतिशत घटकर 68.6 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 225 करोड़ रुपए था। इसके चलते ईबीआईटीडीए मार्जिन भी घटकर 3 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 10.4 प्रतिशत था।
थर्मैक्स ने बताया कि कमजोर तिमाही प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह उसके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की एक परियोजना रही, जिसमें तिमाही के दौरान सामने आए कुछ नए घटनाक्रमों के बाद प्रोजेक्ट पूरा करने की अनुमानित लागत में 91 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी करनी पड़ी।
कंपनी ने यह भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की एक सहायक कंपनी को पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत 56 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी, जिससे उस समय के नतीजों को अतिरिक्त सहारा मिला था।
इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कारोबार में निर्यात बिक्री घटने से भी कंपनी की लाभप्रदता पर असर पड़ा।
इस बीच, कंपनी के निदेशक मंडल ने थर्मैक्स बायोएनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, थर्मैक्स कूलिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और थर्मैक्स लिमिटेड के बीच प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और अमलगमेशन (विलय) को भी मंजूरी दे दी।
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