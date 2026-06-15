सुंदर पिचाई के भाषण के दौरान स्टैनफोर्ड के 200 ग्रेजुएट्स ने वॉकआउट किया : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान करीब 200 छात्रों के वॉकआउट का सामना करना पड़ा। ऐसा तब हुआ, जब उन्होंने छात्रों की नाराजगी से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिक्र नहीं किया। यह जानकारी रिपोर्ट में दी गई।

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एसएफगेट की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 200 छात्रों ने इजरायल के साथ गूगल के संबंधों और अन्य शिकायतों के विरोध में समारोह से वॉकआउट किया।

हालांकि सिलिकॉन वैली के बीचों-बीच स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम विषय लग सकता है, लेकिन इस साल जब भी किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह के वक्ता ने इस विषय पर बात की, तो उन्हें छात्रों की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

स्पीच में पिचाई ने भारत से सिलिकॉन वैली तक के अपने निजी सफर के बारे में बात की और अपनी शुरुआती मुश्किलों और संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने कैलिफोर्निया जाने, डॉक्टरेट छोड़कर मास्टर्स डिग्री लेने का फैसला करने और गूगल से जुड़ने के बाद हुई मुश्किलों के बारे में बताया।

रिपोर्ट में कहा गया, "जब पिचाई मंच पर आए तो करीब 200 छात्र बाहर चले गए। दर्शकों में मौजूद छोटे-छोटे समूहों ने बैनर लहराए, सीटी बजाई और फिलिस्तीनी झंडे दिखाए, और फिर भाषण के बीच में ही बाहर चले गए।"

फिलिस्तीन-समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के इजरायली सरकार के साथ संबंधों का विरोध किया, खासकर 2021 में हुए 'प्रोजेक्ट निंबस' का, जो इजरायल के साथ 1.2 अरब डॉलर का क्लाउड-कंप्यूटिंग समझौता था।

शुरुआती विरोध के बाद समारोह जारी रहा और पिचाई के किस्सों पर लोगों ने थोड़ी-बहुत तालियां बजाईं और हंसी-मजाक भी हुआ।

छात्रों का इस तरह बाहर जाना पिछले तीन वर्षों में स्टैनफोर्ड के दीक्षांत समारोहों में हुई ऐसी ही घटनाओं और गाजा में इजरायल के युद्ध तथा कैंपस में फिलिस्तीन-समर्थक प्रदर्शनों पर यूनिवर्सिटी की सख्ती के खिलाफ छात्रों के विरोध का ही एक हिस्सा है।

प्रदर्शनकारियों ने "पीपल्स कमेंसमेंट" नाम का एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एक्टिविस्ट महमूद खलील मुख्य वक्ता थे। पिछले साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन-समर्थक एक्टिविज्म के कारण अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने खलील को 100 से अधिक दिनों तक हिरासत में रखा था।

पिछले महीने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के दीक्षांत समारोह में गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा; जब श्मिट ने कहा कि "एआई हर चीज को प्रभावित करेगा," तो ग्रेजुएट छात्रों ने हूटिंग करके अपना विरोध जताया।

--आईएएनएस

एबीएस