रिलायंस एडीए ग्रुप बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीएफओ अमित बापना गिरफ्तार, सीबीआई को 4 दिन की हिरासत मिली

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अमित बापना को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

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सीबीआई के अनुसार, अमित बापना अगस्त 2014 से दिसंबर 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी रहे और कंपनी के वित्तीय मामलों के प्रमुख निर्णय लेने वालों में शामिल थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि बापना ने यह जानते हुए भी मध्यस्थ और फर्जी (कंड्यूट) कंपनियों को ऋण मंजूर किए और उनकी सुविधा दी, जबकि यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों की स्वीकृति शर्तों के विपरीत था।

सीबीआई के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया है कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा बैंकों से उधार ली गई राशि को इन मध्यस्थ कंपनियों के जरिए रिलायंस एडीए समूह की विभिन्न कंपनियों, जिनमें रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड शामिल हैं, तक पहुंचाया गया। इससे ऋण देने वाले बैंकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों और संबंधित संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचा।

सीबीआई ने बताया कि अमित बापना पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) द्वारा जांच किए जा रहे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में थे और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे।

वर्तमान मामले में सीबीआई ने मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर उन्हें अदालत में पेश किया और 4 जुलाई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पूछताछ के लिए आरोपी को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

सीबीआई ने अब तक रिलायंस एडीए समूह से जुड़े मामलों में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शिकायतों के आधार पर सात एफआईआर दर्ज की हैं। इन मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।

एजेंसी ने 29 मई को रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मामले में कंपनी, उसके पांच वरिष्ठ अधिकारियों और 10 बैंक अधिकारियों सहित कुल 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआई के अनुसार, अमित बापना की गिरफ्तारी के साथ ही रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़े मामलों में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी