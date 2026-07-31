प्रियंका गांधी के 'गोमूत्र विशेषज्ञ' बयान पर शिक्षाविद नाराज, बोले-संसद में ऐसी भाषा से वैज्ञानिकों का होता है अपमान

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से लोकसभा में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी पर की गई 'गोमूत्र विशेषज्ञ' वाली टिप्पणी के बाद देशभर के शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में नाराजगी है। प्रियंका गांधी के बयान पर कई संस्थानों के प्रमुखों ने इसे वैज्ञानिक समुदाय का अपमान बताया है और कहा कि संसद जैसी सर्वोच्च संस्था में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती।

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झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. मुकेश पांडे ने आईएएनएस से कहा, "मेरी नजर में डॉ. वी. कामाकोटी एक जाने-माने एकेडमिक और भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, वह सही नहीं है। सार्वजनिक जीवन और संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का समाज और युवाओं पर गहरा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों और एकेडमिक्स के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और मर्यादित संसदीय भाषा का इस्तेमाल विज्ञान और शिक्षा में लोगों का भरोसा बढ़ाता है।"

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वाइस-चांसलर डॉ. पूनम टंडन ने कहा, "किसी देश की पहचान उसके वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से बनती है और यह तरक्की तभी संभव है जब रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी एक जाने-माने वैज्ञानिक हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का उनकी रिसर्च पर टिप्पणी करना सही नहीं है जो वैज्ञानिक नहीं है। रिसर्च या वैज्ञानिक को समझे बिना की गई कोई भी टिप्पणी गलत है।"

डॉ. टंडन, जो खुद एक भौतिक विज्ञानी हैं, ने कहा, "वैज्ञानिक रिसर्च को 'नेचर' और 'साइंस' जैसे जर्नल्स में पब्लिकेशन, क्यू1 से क्यू4 जर्नल्स, पेटेंट, साइटेशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माने जाने वाले मानकों से आंका जाता है। रिसर्च का मूल्यांकन इन्हीं मानकों पर होना चाहिए। जो लोग इन पहलुओं को नहीं समझते, उनकी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। विज्ञान को राजनीति से जोड़ना किसी भी देश या उसके विकास के लिए अच्छा नहीं है और इससे वैज्ञानिकों का मनोबल गिरता है।"

गोरखपुर के ही जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस-चांसलर डॉ. संजीत गुप्ता ने कहा, "सबसे पहले तो भारत की संस्कृति हमेशा से विद्वानों और बुद्धिजीवियों का सम्मान करने की रही है। प्रो. वी. कामाकोटी बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसी टिप्पणियां विद्वानों और एक तरह से भारतीय संस्कृति की आलोचना के बराबर हैं। राजनीति की अपनी संस्कृति होती है, जिसमें आलोचना और विरोध स्वाभाविक है। जब विद्वानों की बात आती है, तो उन्हें उस दायरे से बाहर रखना चाहिए। अगर बिना किसी ठोस आधार के ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, तो यह किसी विद्वान का मजाक उड़ाने जैसा है और इससे एकेडमिक समुदाय का मनोबल गिरता है।"

महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस-चांसलर डॉ. प्रदीप शर्मा ने कहा, "आईआईटी मद्रास के प्रो. वी. कामाकोटी एक बहुत सम्मानित शिक्षाविद हैं और उन्होंने संस्थान के डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। उनकी रिसर्च बहुत उच्च स्तर की है। मुझे मीडिया से पता चला कि एक सांसद ने उन्हें 'गोमूत्र विशेषज्ञ' कहा, जो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लग रही थी। उनके कद के विद्वान के लिए ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जहां कानून बनाने वाले बहुत जिम्मेदारी और सम्मान वाले पदों पर होते हैं। इसलिए, वहां शिक्षाविदों या वैज्ञानिकों के बारे में की गई किसी भी टिप्पणी का दूरगामी असर होता है। अगर हमारे शिक्षाविदों के बारे में सम्मान के साथ बात नहीं की जाती है, तो इससे गलत संदेश जाता है और एकेडमिक समुदाय पर बुरा असर पड़ता है।"

मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रो. मनोज के. तिवारी, जो एनएनएई, एएनएएस, एफआईआईआईई, एफआईआईएसई(यूएसए), एफआईईटीआई (हांगकांग) जैसी उपाधियों से सम्मानित हैं, ने कहा, "मुझे लगता है कि प्रो. कामकोटि का कद, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री भी दिया गया है और जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उनसे केवल इस तरह से श्रेय देने की उम्मीद नहीं की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, मजाक उड़ाने जैसा है। वह गोमुख विशेषज्ञ या ऐसा कुछ है। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति का अपमान है जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षाविदों में दिया है, उच्च गुणवत्ता वाले शोध को आगे बढ़ाया है, और व्यावहारिक रूप से भी प्रदर्शित किया है।"

उन्होंने कहा, "ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम किया है। उन्हें कमेटी में उनकी दूसरी विशेषज्ञता की वजह से नहीं, बल्कि उनके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और आईआईटी मद्रास द्वारा पूरे जेईई के लिए आयोजित की जाने वाली कठिन परीक्षा को मैनेज करने के उनके तरीके की वजह से शामिल किया गया था। पिछले साल आपने देखा होगा कि यह बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वे उन कई विश्लेषणों का भी हिस्सा रहे हैं जो नई सरकार ने कठिन परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए किए हैं। इसलिए, उनके पास बहुत ही अनोखा अनुभव और विशेषज्ञता है।"

प्रो. तिवारी ने कहा, "वैज्ञानिक और प्रोफेसर पब्लिसिटी या शोहरत के पीछे नहीं भागते। वे कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ने वाले हैं। वे बस अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले, कोई भी उन्हें वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के लिए, अगर तारीफ न भी करें, तो कम से कम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इस पेशे में आते हैं तो हम यह उम्मीद नहीं करते कि हमारे समर्थन में बड़े-बड़े नारे लगाए जाएंगे। हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते।"

नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी ने कहा, "यह बात इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि प्रोफेसर वी. कामाकोटी न सिर्फ आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं बल्कि देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन उच्चस्तरीय रिसर्च और समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में लगा दिया है। कई सालों से वे टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अहम काम कर रहे हैं। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। अगर यह वैज्ञानिकों से चर्चा और सार्थक बहस करने के बजाय उनका मजाक उड़ाती है, तो यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।"

हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. चंद्रभूषण शर्मा ने कहा, "इसने एकेडमिक कम्युनिटी को बहुत प्रभावित किया है। हर कोई यह पूछ रहा है कि अगर प्रो. कामाकोटी जैसे वैज्ञानिक के बारे में ऐसी बातें कही जा सकती हैं और उनके रिसर्च पर गंभीर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो हम कहां खड़े हैं? हम एकेडमिक्स हैं जो रिसर्च में लगे हैं, अगली पीढ़ी, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं, को तैयार कर रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान दे रहे हैं।"

भरतपुर में प्रोफेसर योगेंद्र कुमार भानु ने कहा, "बेहतर होगा कि राजनेता शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों पर टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि उनका काम करने का क्षेत्र राजनेताओं से बिल्कुल अलग होता है।" वहीं, बांसवाड़ा में गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर प्रो. केएस ठाकुर ने कहा, "देश के जाने-माने शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के बारे में ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी थ्योरी तभी बनती है जब वे उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं।"

जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल कॉलेज के वाइस-चांसलर महेंद्र कुमार असेरी ने कहा, "प्रोफेसर कामाकोटी प्रतिष्ठित आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। वे न सिर्फ डायरेक्टर हैं बल्कि कंप्यूटर एक्सपर्ट और कंप्यूटर विभाग के हेड भी हैं। उनकी उपलब्धियों और योग्यताओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।"

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम