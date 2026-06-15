नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, इंडिगो बनी उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार यानी 15 जून से आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गईं, जिससे उत्तरी भारत में हवाई संपर्क को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) से उड़ान संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है।

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एयरलाइन के अनुसार, पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जबकि इसके कुछ ही समय बाद पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई।

इंडिगो अब इस नए एयरपोर्ट को देश भर के 16 से अधिक गंतव्यों से सीधे जोड़ेगी।

इसके साथ ही अमृतसर-जोधपुर, बरेली-भोपाल, जयपुर और जोधपुर, धर्मशाला-जोधपुर, चंडीगढ़-बरेली, किशनगढ़ और पंतनगर, जम्मू-जोधपुर, जयपुर-धर्मशाला और पंतनगर, किशनगढ़-भोपाल तथा पंतनगर-जयपुर और जोधपुर जैसे 14 शहरों के बीच वन-स्टॉप कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी।

इन कनेक्शनों से टियर-2 और टियर-3 शहरों को बड़े महानगरों से बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा, जिससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

इंडिगो के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा, "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत की विमानन कहानी में एक नया अध्याय है। दिल्ली-एनसीआर अब दुनिया के उन चुनिंदा बड़े महानगरों में शामिल हो गया है, जहां एक से अधिक एयरपोर्ट सेवाएं दे रहे हैं।"

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मौजूदा हवाई क्षमता को और मजबूत करेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा, "इंडिगो की पहली उड़ानों का स्वागत करना हमारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। लॉन्च कैरियर के रूप में इंडिगो पहले दिन से ही एनआईए को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "हम इंडिगो के साथ मिलकर यात्रियों को सहज यात्रा अनुभव देने और क्षेत्र में विमानन, व्यापार तथा पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं।"

अधिकारियों के अनुसार, एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसमें सालाना लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है।

एयरपोर्ट के परिचालन ढांचे में एक रनवे, एकीकृत टर्मिनल भवन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर शामिल हैं।

--आईएएनएस

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