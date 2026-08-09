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मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, केवल उनकी वैश्विक नीतियां पर्याप्त नहीं : सरकारी सूत्र

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 09, 2026, 10:13 AM
मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, केवल उनकी वैश्विक नीतियां पर्याप्त नहीं : सरकारी सूत्र

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। मेटा के प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करते हुए काम करना होगा और कंपनी के साथ हाल की बातचीत का मकसद यह पक्का करना था कि उसकी नीतियां और कंटेंट मॉडरेशन के तरीके देश के कानूनी ढांचे के मुताबिक हों, न कि सिर्फ कंपनी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार। यह बयान सरकारी सूत्रों ने रविवार को दिया।

सरकारी सूत्रों ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह कहना तथ्यों के हिसाब से गलत होगा कि केंद्र ने मेटा को अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम में पूरी तरह से बदलाव करने का निर्देश दिया है।

इसके बजाय, चल रही बातचीत का मकसद यह पक्का करना रहा है कि कंपनी की कंटेंट पॉलिसी, नियमों को लागू करने के तरीके और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस भारतीय कानूनी जरूरतों के मुताबिक हों।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार की एक मुख्य चिंता यह है कि देश के बाहर काम करने वाली टीमों को भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की कम समझ है।

अधिकारियों का कहना है कि कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े फैसलों को ज्यादा असरदार और सटीक बनाने के लिए मेटा को बेहतर स्थानीय जानकारी की जरूरत है, जिसमें भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक बारीकियों की बेहतर समझ शामिल है।

सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) पर भी कड़ा रुख अपनाया है और फिर से कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि सीएसएएम का होना लागू नियमों का गंभीर उल्लंघन है और उम्मीद है कि मेटा ऐसे मटीरियल का पता लगाने और उसे हटाने के लिए ज्यादा मजबूत और सक्रिय सुरक्षा उपाय लागू करेगा।

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत होगी।

बातचीत में डीपफेक कंटेंट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अधिकृत या वेरिफाइड अकाउंट से पब्लिश किए गए कंटेंट को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए गलती से डीपफेक नहीं माना जाना चाहिए।

ऐसे मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए, अधिकारियों ने "ह्यूमन-इन-द-लूप" रिव्यू प्रोसेस की वकालत की, ताकि यह पक्का किया जा सके कि कंटेंट को हटाने का फैसला लेने से पहले उसकी ठीक से जांच हो।

सरकार ने सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट के बारे में भी चिंता जताई, जो डीपफेक के तौर पर पहचाने और हटाए जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर दोबारा दिखाई देता है।

सूत्रों ने बताया कि मेटा से उन उपायों के बारे में बताने को कहा गया है जो वह ऐसे कंटेंट को हटाए जाने के बाद दोबारा आने और दोबारा शेयर होने से रोकने के लिए अपना रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस