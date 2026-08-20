म्यूचुअल फंड्स एनएवी में गड़बड़ी के बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जारी किया बयान

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के निवेशकों को गुरुवार सुबह उस समय बड़ा झटका लगा, जब उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अचानक भारी गिरावट दिखाई देने लगी। कई ग्राहकों ने शिकायत की कि उनके निवेश पर 30 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का नुकसान दिख रहा है। हालांकि बाद में कंपनी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि यह वास्तविक नुकसान नहीं था, बल्कि म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) डेटा में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण केवल डिस्प्ले संबंधी समस्या थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर-सीटीओ) मंगलम गणेश ने आईएएनएस को बताया कि 20 अगस्त 2026 को एचडीएफसी इन्वेस्टराइट प्लेटफॉर्म पर एक समस्या सामने आई, जिसमें ग्राहकों ने देखा कि उनके पास मौजूद कुछ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग वैल्यू गलत दिख रही थी।

उन्होंने कहा, "यह समस्या हमारे डेटा सर्विस प्रोवाइडर से मिलने वाले एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) डेटा की वजह से हुई थी। हमने पुष्टि की है कि यह उनके स्तर पर एक ग्लोबल समस्या थी। दोपहर लगभग 12:40 बजे तक इस समस्या को ठीक कर दिया गया।"

उन्होंने आईएएनएस से आगे कहा, "हम यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे ग्राहकों की असल म्यूचुअल फंड होल्डिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और यह केवल डेटा सर्विस प्रोवाइडर से गलत एनएवी मिलने के कारण डिस्प्ले की समस्या थी।"

गौरतलब है कि इस गड़बड़ी के कारण कई निवेशक सुबह अपने पोर्टफोलियो को देखकर चिंतित हो गए। एक निवेशक ने बताया कि बुधवार तक उनका पूरा पोर्टफोलियो मुनाफे में था, लेकिन गुरुवार सुबह पोर्टफोलियो देखने पर करीब 30 प्रतिशत का नुकसान दिखाई दे रहा था, जिसकी राशि लगभग 1 लाख रुपए के बराबर थी।

निवेशक के अनुसार, उनके पोर्टफोलियो में दो म्यूचुअल फंड थे। इनमें से एक फंड का एनएवी सामान्य दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे फंड का एनएवी अचानक करीब 50 प्रतिशत तक गिरा हुआ दिखा। इसी वजह से पूरे पोर्टफोलियो में भारी नुकसान दिखाई देने लगा।

इस दौरान एचडीएफसी सिक्योरिटीज ऐप पर भी ग्राहकों को एक संदेश दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी म्यूचुअल फंड एनएवी से जुड़ी समस्या को ठीक करने पर काम कर रही है। प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित संदेश में लिखा था, "महत्वपूर्ण अपडेट... हम एमएफ एनएवी समस्या पर काम कर रहे हैं... आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई ग्राहकों ने इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराईं। एक उपयोगकर्ता ने दावा किया कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के माध्यम से रखे गए उनके निप्पॉन मल्टीकैप फंड का एनएवी अचानक 71 प्रतिशत तक गिरा हुआ दिख रहा था।

वहीं एक अन्य निवेशक ने बताया कि उनके पोर्टफोलियो में मौजूद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ का एनएवी करीब 185 रुपए से घटकर 111.18 रुपए दिखाई देने लगा, जिसके कारण पोर्टफोलियो का रिटर्न लगभग 30 प्रतिशत नकारात्मक दिखने लगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यह तकनीकी गड़बड़ी है या वास्तव में एनएवी में कोई समस्या है और कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा।

गौरतलब है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज देश की प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उसके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक ग्राहक जुड़े हुए हैं। ऐसे में कुछ घंटों तक चली इस तकनीकी गड़बड़ी ने बड़ी संख्या में निवेशकों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति पैदा कर दी।

हालांकि कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण जारी होने और डेटा प्रदाता द्वारा समस्या ठीक किए जाने के बाद निवेशकों को राहत मिली।

--आईएएनएस

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