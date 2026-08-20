भारतीय कॉलेज छात्रों के लिए गूगल का बड़ा तोहफा, एक साल तक मुफ्त मिलेगा 'एआई प्लस' प्लान

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने भारत के कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने पात्र कॉलेज छात्रों को एक वर्ष के लिए मुफ्त 'एआई प्लस' सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई, शोध और कौशल विकास के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरणों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।

गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग में बताया कि इस विशेष ऑफर के तहत पात्र विद्यार्थियों को जेमिनी ओमनी का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सामान्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में दोगुनी उपयोग सीमा, 400 जीबी क्लाउड स्टोरेज क्षमता और कई अतिरिक्त एआई सुविधाएं बिना किसी शुल्क के एक वर्ष तक उपलब्ध कराई जाएंगी।

कंपनी ने छात्रों के लिए गूगल एआई प्रो और यूट्यूब प्रीमियम का एक विशेष रियायती पैकेज भी पेश किया है, जिसके तहत विद्यार्थी विज्ञापन-मुक्त संगीत और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं का लाभ उठाते हुए लगभग 70 प्रतिशत तक की बचत कर सकेंगे।

गूगल ने एआई सदस्यता के साथ-साथ अपने जेमिनी और गूगल सर्च प्लेटफॉर्म पर कई नए शिक्षण उपकरण भी पेश किए हैं। विद्यार्थियों को एक विशेष स्टूडेंट हब उपलब्ध कराया जाएगा, जहां वे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकेंगे और जेमिनी की शैक्षणिक सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे।

कंपनी ने एक नया स्टडी नोटबुक फीचर भी शुरू किया है, जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अध्ययन सहायता प्रदान करेगा। यह प्रणाली डायग्नोस्टिक क्विज के माध्यम से छात्रों की मजबूत और कमजोर विषयगत समझ की पहचान करेगी। इसके आधार पर विद्यार्थियों के लिए उनकी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप छोटे-छोटे अध्ययन कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

गूगल ने बताया कि जेमिनी लाइव को भी और उन्नत बनाया जा रहा है। अब विद्यार्थी चलते-फिरते आवाज के माध्यम से डीप रिसर्च रिपोर्ट मंगा सकेंगे और उन पर बातचीत कर सकेंगे। इससे शोध और जटिल विषयों को समझना अधिक आसान हो जाएगा।

इसके अलावा, गूगल सर्च में जोड़ी गई नई सुविधाओं के माध्यम से छात्र कठिन अवधारणाओं को समझने के लिए इंटरैक्टिव विजुअल सामग्री तैयार कर सकेंगे, साथ ही वे विभिन्न विषयों और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अभ्यास क्विज भी हल कर सकेंगे। वहीं गूगल लेंस की सहायता से किसी भी विषय को चरणबद्ध तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

विद्यार्थी अपने शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए नोटबुक बना सकेंगे और अध्ययन सामग्री को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए अनुकूलित फाइलें भी तैयार कर सकेंगे।

गूगल का कहना है कि सर्च, जेमिनी और यूट्यूब पर उपलब्ध सभी शैक्षणिक उपकरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। इनका डिजाइन शिक्षण विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और इनका उद्देश्य व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है, जबकि शिक्षकों की भूमिका को केंद्र में बनाए रखना है।

कंपनी के अनुसार, यह छात्र ऑफर उन 140 से अधिक देशों और बाजारों में उपलब्ध है जहां गूगल एआई प्लस सेवा संचालित होती है। भारत में पात्र विद्यार्थी 31 दिसंबर 2026 तक इस मुफ्त ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और अन्य लागू शर्तों को पूरा करना होगा।

--आईएएनएस

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