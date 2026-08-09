एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में बोले पायलट यूनियन के प्रमुख, डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर रद्द हो सकता है पायलट का लाइसेंस

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पायलट यूनियन के प्रमुख ने रविवार को कहा कि रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करने वाली एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली उड़ान के पायलट का डोप परीक्षण पॉजिटिव पाए जाने पर उसका उड़ान लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और अन्य दंड भी भुगतने पड़ सकते हैं।

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फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के प्रेसिडेंट कैप्टन सीएस रंधावा ने कहा कि एयरलाइन ने अभी तक डोपिंग टेस्ट के नतीजे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, वे उन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जिनमें पायलट के टेस्ट में पॉजिटिव आने का दावा किया गया है।

उन्होंने कहा, "अभी एयरलाइन की तरफ से डोपिंग टेस्ट के नतीजे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करेंगे। मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि टेस्ट पॉजिटिव है।"

रंधावा ने कहा कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो पायलट का लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ जुर्माना और अन्य कार्रवाई भी हो सकती है, जो पायलट के भविष्य पर असर डाल सकती है।

उन्होंने आगे कहा, "अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसके कारण पायलट का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। पायलट पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और भविष्य में उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी, मैं यही कहूंगा कि हमें डोपिंग टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं।"

उनके ये बयान उन खबरों के बीच आए हैं जिनमें कहा गया है कि फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के कैप्टन का साइकोएक्टिव पदार्थों का टेस्ट कथित तौर पर पॉजिटिव आया था। इस फ्लाइट के दौरान जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिससे कई यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए थे।

एयर इंडिया ने कहा है कि वह सिविल एविएशन नियमों के तहत क्रू मेंबर का रेगुलर ड्रग टेस्ट करती है। हालांकि, एयरलाइन ने कहा कि पायलटों के फ्लाइट के बाद किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे उसे नहीं बताए गए थे।

एयर इंडिया की फ्लाइट एआई2379 के तौर पर उड़ रही एयरबस ए320 को ओडिशा के ऊपर उड़ान भरते समय जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और अचानक इसकी ऊंचाई में करीब 300 फीट का बदलाव आया। इसके बाद विमान स्थिर हो गया और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया।

--आईएएनएस

एबीएस