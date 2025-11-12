एसआईपी इनफ्लो अक्टूबर में ऑल-टाइम हाई 29,529 करोड़ रुपए पर रहा

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसपीआई) इनफ्लो अक्टूबर में मासिक आधार पर 168 करोड़ रुपए बढ़कर 29,529 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सितंबर में 29,361 करोड़ रुपए पर था। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से मंगलवार को दी गई।

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद एसआईपी के माध्यम से निवेश बढ़ना दिखाता है कि निवेशक लंबी अवधि के नजरिए के साथ शेयर बाजार में पूरे अनुशासन के साथ निवेश कर रहे हैं।

अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) मासिक आधार पर 4.26 लाख करोड़ रुपए या 5.63 प्रतिशत बढ़कर 79.87 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सितंबर में 75.61 लाख करोड़ रुपए था।

बीते महीने अक्टूबर में एसआईपी एयूएम बढ़कर 16,25,304.94 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि कुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम का 20.3 प्रतिशत है। साथ ही, इस दौरान, म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 25.60 करोड़ हो गई है, जो कि सितंबर में 25.19 करोड़ थी।

मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) की डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजिक एलायंस हेड सुरंजना बोरठाकुर ने कहा, "एसआईपी का निरंतर इनफ्लो उत्साहजनक बना हुआ है, जो लगभग 29,500 करोड़ रुपए पर स्थिर बना हुआ है। यह रिटेल निवेशकों की परिपक्वता और मजबूती को दर्शाता है, जो छोटी अवधि में बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के प्रति अनुशासित बने हुए हैं।"

उन्होंने आगे निवेशकों को सलाह दी कि बाजार के उतार-चढ़ाव में भी एसआईपी को जारी रखें, क्योंकि इससे बाजार के सभी साइकिलों को फायदा आपको मिलता है और आप लंबे समय में अधिक रिटर्न कमा सकते हैं।

गोल्ड ईटीएफ अक्टूबर में 7,743 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल हुए हैं, जो कि वैश्विक अस्थिर माहौल में सोने में निवेशकों की बढ़ती रुचि को दिखाता है।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के सीनियर एनालिस्ट- मैनेजर रिसर्च, नेहल मेश्राम ने कहा, "2025 में 27,573 करोड़ रुपए के संचयी नेट इनफ्लो के साथ, गोल्ड ईटीएफ पेसिव स्पेस में सबसे मजबूत सेगमेंटों में से एक बना हुआ है, जो पोर्टफोलियो स्थिरता और जोखिम कम करने में गोल्ड की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।"

--आईएएनएस

