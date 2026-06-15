भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद डिवीजन के लिए 'कवच' ​​सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के तहत गुजरात के वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के 48 ब्लॉक खंडों में फैले 598 किलोमीटर के मार्ग पर कवच संस्करण 4.0 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को 140 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है।

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इससे पहले, अहमदाबाद डिवीजन के 702 किलोमीटर के मार्ग पर 'कवच' कार्य को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी। वर्तमान परियोजना की मंजूरी के साथ, डिवीजन के शेष खंडों को भी कवच ​​के दायरे में लाया जाएगा, जिससे पूरे डिवीजन में स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की व्यापक तैनाती का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर दीर्घकालिक विकास (एलटीई) आधारित संचार बैकबोन के साथ कवच उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्यक्रम के तहत इस कार्य को मंजूरी दी गई है।

'कवच' स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है, जिसे परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खतरे के सिग्नल पार करने (एसपीएडी) को रोकने में मदद करता है, असुरक्षित स्थितियों से बचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऑटोमैटिक रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्करों के जोखिम को काफी हद तक कम करता है।

भारतीय रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रेन संचालन को आधुनिक बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत अपने पूरे नेटवर्क में कवच का विस्तार कर रहा है।

हाल ही में स्वीकृत परियोजनाओं में दक्षिणी रेलवे के 232 लोकोमोटिव में 208.81 करोड़ रुपए की लागत से ऑन-बोर्ड कवच उपकरण लगाने का प्रावधान शामिल है। यह प्रस्ताव भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर एलटीई संचार बैकबोन के साथ कवच लगाने के लिए 27,693 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले व्यापक कार्य का हिस्सा है।

इस कार्यक्रम के तहत दक्षिणी रेलवे के लिए 2,950 करोड़ रुपए का एक उप-आवंटन निर्धारित किया गया है। वर्तमान कार्य इसी उप-आवंटन के अंतर्गत प्रस्तावित है और इसमें लोकोमोटिव पर 'कवच' संस्करण 4.0 उपकरण स्थापित करना शामिल है।

इसी प्रकार, भारतीय रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे पर 'कवच' प्रणाली के कार्यान्वयन में सहयोग देने और उच्च घनत्व वाले मार्गों पर संचार अवसंरचना में सुधार करने के लिए 176.7699 करोड़ रुपए की लागत से ऑप्टिक फाइबर केबल उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है।

--आईएएनएस

एमएस/