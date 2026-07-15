आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च, टिकट बुकिंग होगी तेज और आसान

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। रेलवे मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले दो दशकों में यह वेबसाइट का पहला बड़ा बदलाव है।

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नई वेबसाइट फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। यात्री इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। अंतिम वर्जन अगले कुछ हफ्तों में जारी किया जाएगा।

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, नई वेबसाइट का बीटा वर्जन मौजूदा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए होमपेज पर एक विशेष लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से यात्री नई वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

यह पहल रेलवे की डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने और यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग अनुभव को बेहतर करने के उद्देश्य से की गई है।

मंत्रालय ने बताया कि वेबसाइट के नए डिजाइन को तैयार करने में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत के दौरान छात्रों ने वेबसाइट को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए सुझाव दिए थे। इनमें से कई सुझावों को नई वेबसाइट में शामिल किया गया है।

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पहली बार वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म के जरिए रोजाना औसतन 14.5 लाख टिकटों की बुकिंग की जाती है।

नई वेबसाइट में साफ-सुथरा इंटरफेस, आसान नेविगेशन और सरल टिकट बुकिंग प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

नई वेबसाइट में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे टिकट बुकिंग पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी। इसमें अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप, चमकती ग्राफिक्स और अन्य बाधक तत्वों को हटा दिया गया है।

इसके अलावा यात्रियों को अब सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी, जिससे वे आसानी से विभिन्न विकल्पों की तुलना कर सकेंगे।

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, टिकट बुकिंग प्रक्रिया में चेकआउट के चरणों की संख्या कम कर दी गई है। साथ ही पहले से सेव यात्रियों की जानकारी उपलब्ध रहने से बार-बार टिकट बुक करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा कि बीटा वर्जन लॉन्च करने का उद्देश्य यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करना है। उपयोगकर्ताओं के सुझावों के आधार पर वेबसाइट में और सुधार किए जाएंगे।

नई वेबसाइट को रेलवे के नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिसे समानांतर रूप से अपग्रेड किया जा रहा है।

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, उन्नत आरक्षण प्रणाली और नई आईआरसीटीसी वेबसाइट का पूर्ण संस्करण अगले कुछ हफ्तों में शुरू किए जाने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस