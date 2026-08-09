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यूक्रेन ने इंटरसेप्टर मिसाइलों की हर महीने सप्लाई के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया : जेलेंस्की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 09, 2026, 02:23 AM
यूक्रेन ने इंटरसेप्टर मिसाइलों की हर महीने सप्लाई के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया : जेलेंस्की

कीव, 9 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की हर महीने सप्लाई को लेकर अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का हवाला देते हुए उक्रिनफॉर्म समाचार एजेंसी ने शनिवार को बताया कि यह सप्लाई अभी भी अपर्याप्त है।

बेलग्रेड में पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने पुष्टि की कि वाशिंगटन यूक्रेन को हर महीने इंटरसेप्टर मिसाइलें देगा। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मात्रा देश की हवाई सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि 2026 में यूक्रेन को मिलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या 2025 की तुलना में कम होगी। हालांकि, उन्होंने कोई सटीक आंकड़ा नहीं बताया।

इससे पहले की रिपोर्टों के अनुसार, यूक्रेन की राजधानी कीव में नाटो नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा था कि सहयोगियों से मिलने वाली मिसाइल इंटरसेप्टर की वास्तविक डिलीवरी में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष हैं।

जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि रूस और यूक्रेन शांति समझौते के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बाद उन्हें विश्वास है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अब युद्ध खत्म करना चाहते हैं।

नाटो समिट से पहले अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ लंबी बातचीत की है और उन्हें आने वाले हफ्तों में प्रगति की उम्मीद है।

क्या यूक्रेन शांति प्रक्रिया में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है? इस पर ट्रंप ने कहा, "हां, मुझे उम्मीद है। मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। वैसे, वे राष्ट्रपति एर्दोगन का बहुत सम्मान करते हैं, उनके लिए उनके मन में बहुत सम्मान है।"

ट्रंप ने कहा, "कल हमारी लंबी बातचीत हुई, जो काफी देर तक चली। उसके ठीक बाद मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। मुझे लगता है कि वे दोनों समझौता करना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि इसमें इतना समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलेगा।"

ट्रंप ने कहा कि संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों में एर्दोगन भी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हो रहा है।"

हालांकि उन्होंने माना कि समझौता शायद तुरंत न हो पाए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि बातचीत अक्सर तब आगे बढ़ती है जब उम्मीदें सबसे कम होती हैं।

--आईएएनएस

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