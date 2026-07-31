यूक्रेन का रूस पर पलटवार, तीन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर किया हमला

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा क‍ि यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा है। उन्‍होंने दावा किया कि शुक्रवार को भी रूस के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया गया।

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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''हम रूस के उन बुनियादी ढांचे वाले ठिकानों पर अपने गहरे और मध्यम दूरी के हमले जारी रखे हुए हैं, जो उसकी आक्रामक कार्रवाई को सहारा देते हैं। हमारी लंबी दूरी की कार्रवाई हमेशा उचित जवाब के तौर पर होती है, जिसका मकसद रूसी युद्ध मशीनरी को उसके संसाधनों से वंचित करना है।''

जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि शुक्रवार को भी खास तौर पर रूस के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया गया। ये केंद्र सारापुल, कजान और वोल्गोग्राड में हैं, जो लगभग 500 से लेकर करीब 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

उन्‍होंने बताया क‍ि क्रास्नोडार क्षेत्र में एक समुद्री टर्मिनल पर भी हमला किया गया। यह सुविधा फ्रंट लाइन से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा, संपर्क रेखा से करीब 480 किलोमीटर दूर वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। आजोव सागर में भी सफल हमले किए गए।

जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि हम अपने लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और शांति हासिल करने के लिए जरूरत पड़ने पर आगे भी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। यूक्रेन के लिए ये सटीक और महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने वाले हमारे सभी योद्धाओं का धन्यवाद।

एक द‍िन पहले गुरुवार को रूस ने आक्रामक कार्रवाई करते हुए यूक्रेन पर जबरदस्‍त बैलिस्टिक मिसाइल हमले क‍िए थे। कीव, नीपर, ल्वीव, पोल्टावा, खार्किव, मायकोलाइव, सुमी, विन्नित्सिया, चेर्कासी और इवानो-फ्रैंकिव्स्क इलाकों पर रातभर हमला हुआ।

जेलेंस्की ने बताया क‍ि इस हमले में 70 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें बड़ी संख्या बैलिस्टिक मिसाइलों की थी। इसके अलावा 280 से अधिक अटैक ड्रोन भी छोड़े गए। इनमें से 260 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। हमारी वायु सेना ने कई क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट किया और मोबाइल फायर टीमें भी कुछ क्रूज मिसाइलों को रोकने में सफल रहीं।

उन्होंने कहा क‍ि हमारे सहयोगी देशों से एयर डिफेंस मिसाइलों की गंभीर कमी के बावजूद हमारे सैनिक बेहद मुश्किल हालात में शानदार काम कर रहे हैं और बहुत ऊंचे स्तर की पेशेवर क्षमता दिखा रहे हैं। जब एयर डिफेंस मिसाइलें समय पर नहीं मिलतीं या उनकी आपूर्ति में देरी होती है, तब भी उनका यह कौशल लोगों की जान बचाने में मदद करता है।

जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि रूस का यह हमला एक बार फिर दिखाता है कि रूसी मिसाइल खतरे से लोगों की सुरक्षा करना सबसे जरूरी काम है। यह ऐसा काम नहीं है जिसे सिर्फ यूक्रेन या कोई एक देश अकेले कर सके। हमारे सभी साझेदार जानते हैं कि वे किस तरह और किन साधनों से मदद कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी